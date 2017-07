Sánchez-Kane, la innovadora casa de moda mexicana para un "macho sentimental"

La diseñadora mexicana Bárbara Sánchez-Kane llegó a la Semana de la Moda de Nueva York para Hombres con una innovadora colección que reivindica la libertad del género masculino para expresar sus sentimientos sin complejos, ignorando los tabúes sociales.

Nueva York, 13 jul (EFE).- La diseñadora mexicana Bárbara Sánchez-Kane llegó a la Semana de la Moda de Nueva York para Hombres con una innovadora colección que reivindica la libertad del género masculino para expresar sus sentimientos sin complejos, ignorando los tabúes sociales.

"En México existe una cultura muy machista, pero el tipo de hombre que suele aparecer en mis colecciones es lo que yo llamo un 'macho sentimental'", explica Sánchez-Kane en una entrevista con Efe.

La diseñadora, que aterrizó para la Semana de Moda de Nueva York para Hombres invitada por el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA, sus siglas en inglés), propone en su nueva colección "Men Without Fear" un hombre "al que le gusta expresarse sin miedo, que hace lo que quiere, sin prejuicios".

Para ello, Sánchez-Kane se ha inspirado en un molinillo de viento de colores y hace uso de formas inusuales con prendas voluminosas, telas que se solapan, coloridos bordados típicos de su país de origen o ajustados corsés en algunos de sus abrigos.

"Todo se solapa. Nada en la vida al final es como se planea", afirma la modista, considerada como una de las diseñadoras emergentes más destacadas del momento gracias a sus originales propuestas.

En su primer desfile en la Semana de la Moda de Nueva York y con el aforo completo, Sánchez-Kane presentó la noche del miércoles casi una veintena de diseños e incorporó en el espectáculo una actuación de los modelos, que después de completar la pasarela se dirigían a una fotocopiadora dispuesta para reproducir distintas partes de su cuerpo.

Sánchez-Kane debía exhibir 12 diseños, pero presentó casi una veintena en un desfile que ideó y organizó a contrarreloj, tras mes y medio de intenso trabajo y solo dos años después de la fundación de su firma.

Pese a su actual empeño, Sánchez-Kane no supo que quería dedicarse profesionalmente a la moda hasta sus 22 años, cuando un cáncer le hizo cambiar su visión de la vida y decidió que la carrera de ingeniería, que estaba estudiando en ese momento, no le aportaba todo lo que necesitaba.

"Entendí que quería terminar la ingeniería pero que después me quería dedicar a la moda. Pero nunca fue algo que pensé desde pequeña. Me gustaba vestirme y demás, pero ya está", confiesa la diseñadora.

Armada de una imaginación sin límite, Sánchez-Kane ha llamado la atención con algunos diseños sorprendentes y complicados, pero hay un elemento que está presente en todas sus colecciones, y es la influencia de la cultura mexicana.

"Mi punto de entrada de cualquier colección es México. Vivo en el centro de la ciudad y me inspiro en como se visten las personas. La persona que está vendiendo en el mercado, por ejemplo. No se dan cuenta pero se ponen el 'short' de una manera, se lo suben, o llevan una camisa rota pero que forma un pliegue padrísimo", cuenta.

Además de los típicos bordados maya, la mexicana también ha introducido en la colección elementos menos coloridos y alegres de su país, como el contrabando de droga que afecta a la nación, el color beige de los uniformes carcelarios, o diseños que recuerdan a una popular fotografía del conocido capo Joaquín "el Chapo" Guzmán.

"Men Without Fear", que Sánchez-Kane presenta en su primer desfile individual, es una colección "más madura, con los pies en el suelo, en lugar de acudir a lo más artístico".

Con sus colecciones, Sánchez-Kane también quiere lanzar un mensaje de denuncia social con el objetivo de "concienciar a las personas de lo que está pasando", una tendencia que se ha visto últimamente en la pasarela de moda de Nueva York.

Uno de los temas, por ejemplo, es la violencia de género que está muy presente en México, un problema que en ocasiones es ignorado pese a su persistencia.

"Sigue habiendo violencia de género contra mujeres, y no porque vivas en un lugar donde no sucede no significa que no exista. Muchas veces la gente vive en una burbuja", subraya.

En uno de sus diseños, por ejemplo, se lee el mensaje "la violencia de género mata mujeres", mientras que en otros modelos lanza misivas de rechazo a la burocracia.