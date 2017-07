Actriz Ivonne Coll revela que será estrella invitada de "One Day at a Time"

La actriz puertorriqueña Ivonne Coll reveló hoy que actuará como estrella invitada en un episodio de la segunda temporada de la serie de Netflix "One Day at a Time" y aseguró estar "llena de orgullo" por poder compartir escena con su compatriota Rita Moreno.

"Compartir esta escena con la gran Rita Moreno me llena de orgullo como actriz y como puertorriqueña, ya veremos qué pasa entre nosotras en 'One Day at a Time", dijo Coll en unas declaraciones a Efe.

Afirmó, además, que es un "honor" para ella participar con Norman Lear, uno de los productores que ha "inspirado" su carrera.

De su parte, Gloria Calderón, otra de las productoras ejecutivas y también guionista de "One Day at a Time", recalcó en una conversación con Efe que están "emocionados por poder tener" a la actriz puertorriqueña Ivonne Coll.

En "One Day at a Time", Coll, veterana actriz que comenzó su carrera con un papel en "El Padrino II", será Esme, la nueva pareja del doctor Leslie Berkowitz (Stephen Tobolowsky), que en la primera temporada se interesó por Lydia (Rita Moreno), la "abuelita" de la familia latina que protagoniza esta serie original de Netflix.

Lydia, que no estaba interesada en el doctor hasta el momento, experimenta celos inesperados cuando éste empieza a ver al personaje interpretado por Coll.

Con Justina Machado ("Six Feet Under") como protagonista principal, Rita Moreno ("West Side Story") y ahora Ivonne Coll de invitada especial, la serie, según indicó Calderón, dispone de un "equipo de estrellas" con "poder latino y femenino".

La colaboración especial de Coll surgió en los platós de "Jane The Virgin", una "serie hermana" para Calderón, quien manifestó que admira esta actriz de 70 años porque su actuación en esa otra producción de la cadena The CW "está trascendiendo el lenguaje".

"Es la primera vez que veo a un personaje de una serie de televisión que habla español por completo", afirmó.

El pasado mes de marzo, Netflix renovó a "One Day at a Time", adaptación de la comedia de situación con el mismo nombre de 1975.

La serie trata sobre una familia cubanoamericana en la que una madre separada y veterana del ejército de Estados Unidos, saca adelante al resto de su familia: una hija adolescente, un niño de doce años y la abuela.

Sobre la renovación, Calderón valoró que se produjera en un momento en el que Netflix ha cancelado otras series, como "Sense8", "The Get Down" y "Girlboss".

"Estamos muy agradecidos a Netflix por dejarnos hacer una segunda temporada", declaró, al tiempo que opinó que la razón por la que la plataforma se ha vuelto más "selectiva" en los últimos tiempos es porque había producciones "muy caras".

"Que la gente vea las series no puede justificar que gasten tanto dinero en ello porque tienen mucho contenido, pueden empezar a ser selectivos en lo que quieren gastarse el dinero", dijo la productora de la serie, que según ella, "no es tan cara".

En la segunda temporada, que saldrá en el 2018, "One Day at a Time" también se mantendrá al día con los Estados Unidos del presidente Trump y narrará "cómo es América ahora para esta familia".

"La carrera presidencial ha afectado al país y a los inmigrantes en este país y eso afecta a la familia, así que hablaremos de eso", aseveró.