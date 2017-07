Conchita Martínez: "Venus es una leyenda"

Hace 23 años, cuando tenía 22, Conchita Martínez se convirtió en la primera española en ganar en Wimbledon, al derrotar en la final a la estadounidense Martina Navratilova, que entonces contaba con 37 primaveras.

Este sábado, su pupila en este tercer grande de la temporada, Garbiñe Muguruza, de 23, se enfrentará contra otra jugadora a la que Martínez calificó de leyenda, Venus Williams, que curiosamente tiene ahora la misma edad que tenía Martina cuando luchó por ganar por décima vez en el All England Club contra la española.

Son coincidencias que rondan en la cabeza de la extenista de Monzón (Huesca) que este jueves no solo calificó a Venus de leyenda, sino también de innovadora, junto con su hermana Serena, porque ambas revolucionaron el juego.

Conchita recordó cómo la llegada de las Williams cambió en cierta manera el tenis femenino. "Fueron unas de las primeras jugadoras que empezaron a pegarle así de fuerte a la bola, imponían y siguen imponiendo", señaló.

"Muy atléticas, corren a por todo, muy luchadoras, muy ganadoras. Seles fue una de las primeras que empezó a pegar a la bola tan rápido y después llegaron ellas, pero ellas cambiaron un poco el tenis", comentó.

Martínez pronosticó una final complicada. "Va a ser un partido difícil, es una final contra una jugadora que ha ganado muchos veces el título aquí, una leyenda. Una rival que querrá imponer su ley, mientras que Garbiñe estará a lo suyo. Esperemos que juegue suelta y pueda desarrollar su tenis en la final", dijo.

"Debe salir y hacer lo mismo que ha estado haciendo estos días. Será un partido más como los tres primeros, donde las bolas le van a venir muy rápido y tendrá que moverse extra rápido", adelantó. "Va a ser un partido muy exigente y espero que Garbiñe también pueda imponer su ley y sacar a Venus de su zona de confort", añadió.

"Venus se encuentra muy cómoda en esta pista. Es una jugadora muy potente. Está jugando muy bien", dijo Conchita tras conocerse las dos finalistas. "Su año es espectacular y la veo muy bien con un gran tenis", destacó. "Es muy peligrosa, es una gran jugadora", añadió.

Conchita dijo que había visto muy bien a su jugadora en la semifinal contra Rybarikova. "Porque la rival tiene un juego muy diferente y sabía que no le iba a dar ritmo, que iba a hacer una dejada, un cortado", apuntó.

"Ha estado muy bien durante todo el partido, muy suelta, eligiendo muy bien los tiros. La he visto fantástica", subrayó.

La entrenadora dijo que Muguruza debe apoyarse en el recuerdo de otras finales como esta: "Todo es experiencia, cuantas más finales juegues, más experiencias tendrás. También cuenta la de Roland Garros, le va a ayudar".

Pero Conchita no considera a Garbiñe como la gran favorita: "Al final, lo que hay que hacer es jugar a tenis y no pensar si se es o no favorita. Hay que pensar en el próximo punto y nada más".