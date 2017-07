Froome: "No tuve piernas, felicito a Bardet y Aru"

El británico Chris Froome (Sky) no quiso poner excusas tras perder el maillot amarillo en la cima de Peyragudes y se limitó a felicitar al francés Romain Bardet y al italiano Fabio Aru, ganador de la etapa y nuevo líder, respectivamente.

"Era una llegada muy, muy dura. No tuve piernas al final, pero queda mucha carrera todavía. Hay que felicitar a Bardet, quien ha merecido ganar la etapa y ha logrado una victoria muy bonita, y también a Fabio Aru por haber conseguido el maillot amarillo", señaló Froome tras perder el liderato.

También admitió el triple ganador del Tour de Francia que pasó por momentos delicados cuando empezaron los ataques a 400 metros de meta, y anunció que hasta París el Tour tendrá alicientes.

"He pasado por unos momentos difíciles y no voy a poner excusas. Simplemente no tuve piernas. Ahora la general ha quedado muy apretada y vamos a tener una bonita disputa hasta París", concluyó.