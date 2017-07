Argentino Lux se despide del Dépor agradecido y listo para "desafío" en River

El argentino Germán Lux, que defendió la portería del Deportivo de La Coruña hasta el 30 de junio, acudió este jueves a la ciudad deportiva del club español para despedirse de los que fueron sus compañeros de vestuario, cerrar su etapa en el equipo con agradecimiento y expresar su felicidad por el "desafío" que afronta en su regreso a River Plate.

Lux aprovechó los días de descanso que le ha concedido River Plate, que está inmerso en un "periodo de vacaciones cortas" antes de una "mini-pretemporada", para despedirse "en persona y no por carta" del club al que perteneció seis temporadas.

Arropado por jugadores y empleados, Lux se mostró "contento del paso" dado "y muy agradecido de los seis años" que defendió la camiseta blanquiazul y también recordó su paso por el Real Mallorca, su primer destino en Europa.

"Tanto el Mallorca como el Dépor y obviamente River son como mi familia. He venido a Europa, son 10 años, mucho tiempo, he intentado afianzarme en una Liga muy competitiva, no es fácil, me ha costado, pero siempre digo que hay que pelearla. Soy un luchador. En la parte deportiva me hubiera gustado de otra manera, pero es fútbol y mi puesto es ingrato", admitió.

Lux destacó su "dedicación, esfuerzo y humildad" y aseguró que siempre ha "tratado de construir dentro y fuera de la cancha".

Del Deportivo dijo que no tiene "dudas" de que el "club va a seguir escalando".

"Ojalá el Deportivo pueda formar una buena plantilla y luchar por objetivos más holgados. Le deseo lo mejor. Esperemos que a medida que pasen las temporadas el Deportivo pueda ubicarse donde estuvo, arriba", deseó.

Lux cierra una etapa inmerso ya en la siguiente, en River Plate, el equipo en que se formó y desde el que dio el salto a Europa hace un decenio.

"Estoy dando un paso muy importante. Volver a mi tierra me hace feliz. Estoy muy contento. Quiero disfrutar los últimos años del fútbol y no pasarlo tan angustiado a veces, pero es mi forma de ser, competir, siempre involucrado y haciéndome mala sangre", matizó.

De su paso por el Deportivo se ha quedado a nivel futbolístico con el último ascenso y a nivel personal, con el nacimiento de su hijo Francisco.

"Y luego los momentos malos también te hacen crecer. Al final todas esas temporadas hemos conseguido sacarlas adelante", señaló.

Después de seis temporadas como blanquiazul, el Deportivo no le ofreció la renovación, aunque no por eso se siente "defraudado".

"Aquí las dos partes tienen que querer y estar de acuerdo para que esto continúe y no fue así en este caso. Manifesté muchas veces que quería seguir, pero me he ido de vacaciones, me surgió esta oportunidad, hablé con Gallardo (técnico de River), me preguntó si estaba dispuesto a volver y ese fue el momento crucial, no tuve más dudas, le dije que sí", relató.

Lux afirmó que le "queda cuerda" para jugar al fútbol "esté donde esté" y destacó la competitividad de la liga argentina y de River, "un club que es grande de verdad, muy exigente en el día a día, de mucha presión, de linda presión".

"Allí peleas cada partido por ganar y ganar. Sé a dónde voy porque salí de allí y estoy contento. En los últimos años River ha crecido muchísimo. Cuando me fui era una cosa y cuando vuelvo es otra, las condiciones son espectaculares, está al nivel europeo", opinó.

Al conjunto argentino intentará aportarle su "granito de arena para poder ganar títulos", señaló Lux, que en los instantes finales de su comparecencia, cuando estaba con los agradecimientos, no pudo contener las lágrimas.

En ese momento se acordó de sus amigos, de la afición del Deportivo ("el sostén y pilar número uno del club"), de los periodistas, de los empleados del equipo y de sus compañeros, entre los que nombró a dos que también se han ido este mes: Álex Bergantiños y Laureano Sanabria, 'Laure', ("Me han enseñado sus valores", dijo) con los que compartió capitanía.