Zé Roberto: Barcelona '92 fue un hito histórico que transformó nuestras vidas

Sao Paulo, 13 jul (EFE).- El técnico Zé Roberto aún se emociona cuando recuerda los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, un "hito" histórico para la selección brasileña de voleibol masculino que, bajo su batuta, consiguió una medalla de oro que "transformó sus vidas" para siempre.

"Barcelona fue una cosa que es muy difícil de contar en verso o prosa. Emocionalmente revolvió nuestras vidas, transformó nuestras vidas", dice en una entrevista con Efe el ahora entrenador de la selección brasileña de voleibol femenino.

José Roberto Guimarães (Quintana, 1954), más conocido como Zé Roberto, recuerda los detalles, partidos y resultados de la cita olímpica española con total claridad, como si los 25 años que han transcurrido desde entonces no hubieran pasado.

El entrenador tomó las riendas de la selección brasileña masculina seis meses antes de la celebración de los Juegos, lo que para él fue "una sorpresa muy grande" porque no sabía si tenía "las condiciones para realizar el trabajo".

Tanto es así que sintió "nítidamente" que el grupo no confió mucho en él durante los primeros partidos debido a su juventud -iba camino de los 38 años-, pero su actitud cambió con el paso de las semanas hasta formar una piña indestructible.

Tras una corta aclimatación en Alemania, llegó el momento de viajar hasta la Ciudad Condal y ahí, justo cuando el avión realizaba las maniobras para aterrizar, Zé Roberto sintió un pálpito especial.

"No sé qué me dio. Comencé a emocionarme y empecé a llorar. Estaba muy emocionado porque era mi primera olimpiada como entrenador, por la responsabilidad...", revela.

Ante la imposibilidad de asistir a la apertura porque jugaban al día siguiente, lo que fue una "gran frustración" para todos ellos, se centraron en su objetivo, en "por los menos ser los cuartos".

Zé Roberto relata que el equipo venía de una evolución muy grande con un sistema de juego diferente y único que les valió para empezar barriendo a Corea del Sur en el primer encuentro.

"Acabó el partido y fui corriendo a abrazar a mi mujer, que lloraba mucho porque allí tiraba de mis hombros la posibilidad de no clasificarnos más para la segunda fase, que era mi preocupación", confiesa.

Hicieron lo propio ante el Equipo Unificado -antigua Unión Soviética-, Países Bajos, Cuba, a los que no ganaban desde hacía ocho años, y Argelia para completar una fase de grupos inmaculada y pasar como primeros.

En cuartos vencieron a Japón y en semifinales se enfrentaron a Estados Unidos, "el equipo más difícil de la competición" que además venía conjurado y en plena "rebelión de los calvos", pues todos sus jugadores se raparon como acto de protesta por una decisión arbitral que les dio la derrota en uno de los partidos.

Sin dar opción a los norteamericanos, Brasil pasó a la final, donde esperaba Países Bajos.

Para tener mejor "energía", Zé Roberto desvela que pidió a los voluntarios que les asignaran el vestuario de la selección ganadora de la medalla de bronce, encuentro que se disputó tan solo unas horas antes.

Y por fin el momento decisivo. Los holandeses plantaron cara en el primer set (15-12), perdieron intensidad en el segundo (15-8) y se dejaron ir en el tercero y último (15-5), el de los nervios.

"Cuando llegó el punto 13, yo ya no estaba más en el banquillo. Estaba imaginando, soñando. Cada jugador que pasaba al saque intentaba hacer el punto para cerrar y no se cerraba y rueda, rueda y yo desesperado y no acababa. Hasta que Marcelo Negrão fue al saque e hizo el punto final", narra Zé Roberto.

"Aquello fue un hito en nuestra historia como voleibol masculino", agrega con los ojos vidriosos.

Comenta que en la ceremonia de entrega de medallas, él se arropó con una bandera brasileña y se quedó mirando a los chicos, a quienes recuerda como una plantilla "muy joven, apasionada, extremadamente versátil y con una química de amor".

"La bandera siendo hastiada en el lugar más alto y el himno nacional sonando, esa es la medalla más importante que gané", relata.

Los éxitos de Zé Roberto no se quedaron en Barcelona, pues en 2003 se puso al frente de la selección brasileña de voleibol femenina y consiguió sendas medallas de oro en Pekín 2008 y Londres 2012, convirtiéndose en el único técnico olímpico en proclamarse campeón con los combinados de ambos sexos.

Pero Barcelona fue el comienzo de todo: "una conquista inolvidable que va a quedar para el resto de nuestras vidas".

De hecho, tanto le marcó que evita volver a esa ciudad "porque hay un proverbio chino que dice que uno nunca debe volver a un lugar en el que fue muy feliz".