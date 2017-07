Rondas de circulación y ampliación del aeropuerto: Barcelona cambió con JJOO

Las rondas de circunvalación de la ciudad, la modernización del aeropuerto o el soterramiento de las vías del tren fueron algunas de las infraestructuras que los Juegos Olímpicos dejaron en Barcelona, que se transformó para siempre en una urbe abierta al mar y al turismo.

Las inversiones realizadas para los Juegos Olímpicos rondaron el billón de las antiguas pesetas (unos 6.850 millones de dólares), de los que 250.000 millones (1.710 de dólares) correspondieron a las infraestructuras viarias, según explicó a Efe el director de Infraestructuras y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Barcelona, Joan García Rey.

Todos los expertos consultados por Efe coinciden en señalar que el anillo viario de circunvalación de Barcelona fue la gran obra de infraestructuras que los Juegos Olímpicos del 92 dejaron en la ciudad.

Además de servir para unir las cuatro zonas olímpicas, la Villa Olímpica, Montjuïc, Vall d'Hebron y la zona de Diagonal, esta infraestructura supuso un importante cambio en la movilidad de los habitantes de Barcelona.

El director de infraestructuras de la Cámara de Comercio barcelonesa, Cristian Bardají, considera que las rondas supusieron un cambio de paradigma en la movilidad metropolitana, ya que hasta ese momento todos el tráfico de paso por Barcelona atravesaba el centro de la ciudad.

Sacar unos 270.000 vehículos diarios del centro permitió ensanchar aceras, reducir carriles de circulación y empezar una tendencia que se ha consolidado después para recuperar espacio para la movilidad peatonal.

Otra obra impulsada por los JJOO de Barcelona fue la reforma del Aeropuerto de El Prat, que consistió en la modernización y ampliación de la terminal existente en aquel momento (terminal B) y la construcción de las otras dos (terminales A y C) que ya incorporaban pasarelas de acceso directo al avión.

Esta reforma fue diseñada por el arquitecto Ricardo Bofill y sirvió para absorber el tráfico generado para los Juegos y el crecimiento de pasajeros posterior hasta la entrada en funcionamiento de la T-1.

El ingeniero de caminos Juan Ramón de Clascar, que en 1992 dirigía la empresa Vila Olímpica, destaca que otra "gran herencia" de los Juegos fue la "operación frente marítimo", que consistió en quitar todas las vías del tren del entorno de la estación de Francia, que recorrían el litoral e impedían el acceso al mar.

Algunas obras, como las mismas Rondas, ya estaban previstas antes de los Juegos, pero el acontecimiento deportivo fue la excusa para acelerarlas.

Pese a la gran cantidad de obras que se hicieron en la ciudad, hay algunas que se reivindicaron, pero no se realizaron, como el tren de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, que finalmente se inauguró en el 2008, o el metro a Montjuïc, proyecto sustituido por escaleras mecánicas y que 25 años después todavía está pendiente.

Los expertos también coinciden en destacar la buena planificación que se hizo de las obras, en el sentido de que eran infraestructuras que se necesitaban. "No se hicieron pistas de esquí donde no había nieve, ni aeropuertos donde no había aviones", afirma Llansó.

También apunta la importancia que tuvo la colaboración público-privada en el evento, que todo lo que aglutinó los JJOO fue un "ejercicio de autoestima colectiva" que, posteriormente, se ha echado de menos en algunas ocasiones y la eclosión que ha tenido la ciudad en los años postolimpicos.