Víctima de Luis Gustavo Moreno pidió al fiscal general revisar su caso

García, víctima de la dilación de la Fiscalía, resultó favorecida por esas demoras pues se vencieron los términos de su proceso y ahora fuera de prisión le pide al fiscal general que revise su caso y determine si las pruebas que tiene de estos actos de corrupción son válidas o no.

“Señor fiscal Nestor Humberto Martínez le pido que por favor revise mi caso y me escuche y valore las pruebas que tengo, soy víctima de la corrupción en la Fiscalía y le pido que reciba las pruebas que sus fiscales no quisieron recibir y que me han mantenido alejada de mi familia”, señaló.

Caracol Radio tiene en su poder todo el material probatorio que demostraría un acto de corrupción en el que participaron Temistocles Ortega y Oscar Franco, exgobernador y gobernador actual del meta respectivamente y que la Fiscalía se ha negado a recibir durante más de un año.

Este servicio informativo también tiene pantallazos de conversaciones vía chat en las que desde la Fiscalía en Bogotá le informaban y advertían a la defensa y la familia de Ana Bolena Garcia que se estaban presentando filtraciones y movimientos extraños en el proceso.