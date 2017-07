Precandidato uribista Nieto Loaiza pone el foco en la pobreza de Colombia

El precandidato presidencial colombiano Rafael Nieto Loaiza, del uribista Centro Democrático (CD), se comprometió hoy a bajar el IVA "por lo menos en dos puntos" para aliviar la carga tributaria de los pobres del país, en los que su programa pone el foco por razones "éticas, políticas y económicas"·Nieto Loiza, que por ahora compite con otros tres rivales "formales" por ser el candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2018, llegó hoy a Miami para reunirse con

Miami, 12 jul (EFE).- El precandidato presidencial colombiano Rafael Nieto Loaiza, del uribista Centro Democrático (CD), se comprometió hoy a bajar el IVA "por lo menos en dos puntos" para aliviar la carga tributaria de los pobres del país, en los que su programa pone el foco por razones "éticas, políticas y económicas"·

Nieto Loiza, que por ahora compite con otros tres rivales "formales" por ser el candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2018, llegó hoy a Miami para reunirse con la numerosa comunidad colombiana del sur de la Florida.

En una entrevista con Efe el exviceministro de Justicia subrayó que el CD tiene todavía que definir el mecanismo para decidir quién será su candidato, pero, para él, la mejor manera es que lo escoja Uribe (2002-2006 y 2006-2010), porque es el mecanismo "más sencillo, rápido y eficiente y el que genera más confianza".

Sobre las críticas que pueden surgir si en lugar de elecciones internas, es Uribe quien escoge, señaló que "siempre va a haber grupos que acusen al candidato de ser una marioneta o un títere".

A su juicio, lo verdaderamente importante es "el carácter y la personalidad" del candidato y su programa de gobierno.

Su programa tiene como puntos centrales la defensa de la democracia y las instituciones republicanas, la lucha contra la corrupción, la recuperación de la seguridad, la protección de la vida y la familia, y la construcción de un país de "propietarios" a través de un capitalismo que define como "popular".

Cuando se le pregunta qué poseerían los futuros "propietarios", responde con una batería de cifras sobre la pobreza en Colombia, la alta informalidad laboral y la falta de oportunidades.

Un 28 % de los colombianos vive en la pobreza y un 8,6 % en la miseria, lo que hace un 36,6 % o unos 18 millones de personas que no tienen nada o casi nada, señala el precandidato, que considera un "deber ético, político y económico" reducir esos porcentajes de manera considerable.

"Son la prueba de que el sistema tiene fallas sustantivas", subraya este defensor de la generación de riqueza y empleo mediante la alianza del Estado y la sociedad civil como arma contra la pobreza.

Aunque cree que el asistencialismo y los subsidios estatales deben reducirse y defiende un Estado "austero", también considera que la reducción del gasto debe centrarse en lo que se refiere al funcionamiento de la maquinaria estatal y no en la inversión social.

Incluso con salarios bajos, "con empleo formal se sale de la pobreza", afirma el precandidato, quien considera que el acento en la lucha contra la pobreza debe ponerse en el mundo rural, las mujeres cabezas de familia y los trabajadores del sector informal.

Si llega a la Presidencia se propone reducir los impuestos y en el caso del IVA, que el Gobierno de Juan Manuel Santos ha elevado de 16 % al 19 %, lo que significa -dice- que "de un tacazo" la capacidad de consumo se ha visto reducida en un 18 %, su propuesta es bajarlo en "por lo menos dos puntos".

Espera compensar la merma en la recaudación fiscal que eso supondría con un estado más eficiente y austero y una incisiva lucha contra la corrupción.

En cuanto al campo, afirma que hay que replicar modelos exitosos que existen en Colombia de asociación entre campesinos y empresarios agroindustriales que les dan asesoría, tecnología y acceso a mercados y puso como ejemplos el sector cafetalero y casos concretos en la palma, el arroz, la piña y la ganadería.

La parte del estado sería garantizar créditos y seguros de cosechas en condiciones favorables, crear centros de acopio y distritos de riego y abrir mercados.

Sobre los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC subrayó que no hay que hacerlos "trizas", pero sí cambiar todo aquello que supone beneficios o privilegios para los exguerrilleros de los que no gozan los ciudadanos comunes y "lo antiético y antipedagógico" que resulta que no se pague ser "pillo".