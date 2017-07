Trump asegura que Putin hubiera preferido a Hillary Clinton dirigiendo EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, hubiera preferido a su rival demócrata en los comicios de noviembre, Hillary Clinton, como inquilina de la Casa Blanca.

"Si Hillary hubiera ganado, nuestros militares estarían diezmados. Nuestra energía sería mucho más costosa. Eso es lo que a Putin no le gusta de mí", dijo Trump en una entrevista con el fundador de la cadena Christian Broadcasting Network (CBN), Pat Robertson.

"Y es por eso que digo, ¿por qué me querría? Porque desde el primer día yo he querido un ejército fuerte, él no quiere ver eso", añadió el presidente en alusión a los intereses del Kremlin, probados por la inteligencia estadounidense, en que el multimillonario ganara los comicios a la exsecretaria de Estado.

Los comentarios de Trump llegan un día después de que su hijo mayor, Donald Trump Jr., revelara los correos electrónicos donde deja patente se interés por reunirse con una abogada presuntamente vinculada al Gobierno ruso que pretendía facilitarle información para perjudicar a Clinton.

En la entrevista con el canal cristiano CBN, que será emitida este jueves pero de la que se han adelantado este miércoles extractos, Trump afirmó que Putin "probablemente" no quería que se convirtiera en presidente, entre otras cosas por su interés en aumentar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos, lo que podría afectar las exportaciones de energía rusa.

"Así que lo que sigo escuchando sobre que él hubiera preferido tener a Trump, creo que probablemente no", añadió.

Trump rechaza así la conclusión de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia se inmiscuyó en las elecciones de 2016 para ayudar a su candidatura, aunque aún no se ha dirimido si hubo una confabulación entre su campaña y el Kremlin.

No obstante, los correos de su primogénito han elevado aun más las dudas sobre los posibles vínculos.

Trump y Putin mantuvieron su primera reunión cara a cara la semana pasada en el marco de la cumbre del G20 celebrada en Hamburgo (Alemania), un encuentro que duró más de dos horas, mucho más del doble de lo previsto, y en el que, según la Casa Blanca, el magnate cuestionó al líder ruso por las presuntas injerencias electorales.

"Creo que tuvimos una reunión excelente, una cosa que hicimos fue que logramos un alto el fuego en la mayor parte de Siria, donde hubo tremendo caos y una tremenda matanza y, por cierto, ya llevamos cuatro días. Cuatro días", insistió el mandatario.

"Así que fue una gran cosa la que salió de esa reunión, creo que muchas cosas salieron de esa reunión, pero creo que es importante tener un diálogo y si no tienes un diálogo, habrá muchos problemas para nuestro país y para su país. Creo que necesitamos diálogo, necesitamos diálogo con todos", defendió.