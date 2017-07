El parlamento hondureño prohíbe el matrimonio de menores de edad

El parlamento de Honduras aprobó hoy un decreto que prohíbe el matrimonio con niñas adolescentes en el país, durante una sesión especial celebrada en la ciudad occidental de Gracias.

El decreto, aprobado este miércoles en tercer y último debate, deroga el tercer párrafo del artículo 16 del Código de Familia, que actualmente permite el matrimonio de niñas mayores de 16 años con la autorización de sus padres.

La iniciativa fue promovida por la diputada Fátima Mena, del opositor Partido Anticorrupción (PAC), y por la Comisión de la Niñez, la Adolescencia, Familia y Tercera Edad, que había emitido un dictamen en contra de este tipo de uniones.

En Honduras, una de cada cuatro adolescentes entre los 14 y 19 años ha estado embarazada al menos una vez, mientras siete de cada diez son víctimas de violencia de género, de acuerdo con un informe del Fondo de la Población de la Naciones Unidas (UNFPA).

En la jornada de hoy del Congreso Nacional, conformado por 128 diputados de siete partidos, estuvo presente la directora de la ONG Plan Internacional Honduras, Belinda Portillo, quien agradeció al poder Legislativo aprobar el decreto que contribuirá a proteger a las adolescentes.

"Yo les agradezco señores diputados, hoy se hace historia, hoy sembraron la semilla para una nueva Honduras, una Honduras capaz, una Honduras que se desafía, una Honduras con la que soñaron nuestros próceres, una Honduras diferente, hoy ustedes legislaron por los que no votan, por los que no tienen partido político, por las que no tienen voz, por las niñas hondureñas y eso se les agradece", enfatizó.

Portillo dijo que la derogación del tercer párrafo de este artículo tendrá "un impacto" en la economía hondureña, ya que una adolescente que queda embarazada no puede integrarse a la población económicamente activa.

En la sesión del Congreso Nacional, celebrada en la ciudad de Gracias, cabecera departamental de Lempira, también estuvieron presentes al menos una veintena de adolescentes.

Desde 2010 el Parlamento celebra sesiones en julio en Lempira, nombre de un indígena que, según apuntes históricos, murió luchando contra los conquistadores españoles.

Julio es denominado además mes de la nacionalidad hondureña porque se recuerda la unidad de la población del país centroamericano durante la guerra de cien horas con El Salvador en 1969.

Este viernes se conmemorarán 48 años de ese conflicto armado, que dejó 5.000 muertos y miles de heridos, y se fundamentó en un centenario contencioso limítrofe y migratorio.