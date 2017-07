El millonario Agalárov dice que los correos de Donald Trump Jr. son inventos

El millonario oligarca ruso Aras Agalárov, quien supuestamente sabía de la existencia de material perjudicial para la que fue candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, calificó hoy de "invenciones" los correos electrónicos difundidos ayer por el hijo del presidente de EEUU, Donald Trump.

En la correspondencia revelada por Donald Trump Jr.en Twitter, el publicista y productor musical Rob Goldstone, que preparó la polémica reunión del primero con una abogada rusa en plena campaña electoral en año pasado, prometía información comprometedora contra Clinton, cuya fuente supuestamente era Agalárov.

Este, dueño del conglomerado Crocus Group, habría tenido acceso a dicha información de parte del fiscal general ruso.

En una entrevista con la emisora de radio rusa BFM, Agalárov aseguró que no conoce ni al primogénito de Donald Trump ni a Goldstone.

Y explicó que su hijo, Emin Agalárov -cantante y empresario que supuestamente pidió a Goldstone organizar la reunión entre Donald Trump Jr. y la abogada rusa Natalia Veselnítskaya- había conocido al actual presidente en 2013, con ocasión del certamen de Miss Universo en Moscú, que se celebró en la sala de conciertos Crocus Hall, propiedad de la familia.

También manifestó que su hijo Emin tiene relación con Goldstone porque éste trabajó como su representante un tiempo.

A diferencia de su padre, Emin Agalárov no escondee su estrecha relación con el presidente de EEUU y sus hijos.

"Me he visto muchas veces con sus hijos, Donald Jr. y Eric, y nos escribimos constantemente. Tenemos muchos proyectos en común, que quizás ya no podrán realizarse porque ahora que es presidente y hay un conflicto de intereses", dijo Agalárov en una entrevista a la televisión rusa poco después de la victoria electoral de Trump.

"Me reuní con Ivanka (Trump) en mi despacho hace un par de años para discutir sobre el proyecto de la Torre Trump" que iba a construirse en Moscú, agregó Emin, de 37 años, en otro momento de su entrevista a "Vesti", el principal noticiero de la televisión estatal rusa.

Según medios rusos, el proyecto para levantar una Torre Trump en Moscú nació a raíz de "Miss Universo", cuando el ahora jefe de la Casa Blanca viajó a la capital rusa.

En una entrevista a la cadena conservadora Fox acerca de la reunión que mantuvo con la abogada Veselnitskaya el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, el hijo mayor del presidente aseguró que "fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena" y dijo que ni siquiera informó a su padre.

En cambio, en los correos revelados por Trump hijo, Goldstone promete "una información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comparó hoy las publicaciones sobre la trama rusa en EEUU con un "interminable culebrón".