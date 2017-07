Erdogan recurre de nuevo a la justicia alemana para prohibir poema injurioso

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha recurrido la sentencia de un tribunal alemán que prohibió la difusión de fragmentos de un poema del humorista Jan Böhmermann, considerado injurioso, para que todo el texto quede prohibido, según el semanario "Der Spiegel".

El caso, que llegó a causar una crisis diplomática entre Ankara y Berlín, parecía haber quedado cerrado en febrero, cuando la Audiencia de Hamburgo dio la razón parcialmente a Erdogan, pero el presidente turco ha decidido recurrir a una instancia superior.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2016, en el programa que Böhmermann presenta en la cadena pública ZDF.

En su poema, que el propio cómico presentó como una "crítica injuriosa" para intentar mostrar de forma irónica los límites de la libertad de expresión, acusaba a Erdogan de practicar la zoofilia, golpear a menores o maltratar a discapacitados.

Según el texto del recurso citado por la edición digital de "Der Spiegel", Erdogan quiere que se prohíban las seis líneas que en primera instancia quedaron protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

En la primera sentencia, la Audiencia consideró que Erdogan, "como jefe del Estado, debe asumir críticas especialmente duras, ya que la libertad de expresión surgió como necesidad de la crítica al poder", pero recordó que esa libertad artística no es ilimitada y puede chocar con otros valores constitucionalmente protegidos, como el derecho al honor.

Aunque el espectador sepa que, por ejemplo, "las descripciones absurdas de la vida sexual" de Erdogan no se basan en la realidad y no son dichas en serio, el presidente turco no tiene por qué aceptarlas.

La Audiencia estimó no obstante que había pasajes que no revestían la suficiente gravedad, referidos a sus posiciones políticas y a las medidas que adopta frente a sus críticos en Turquía.

En las líneas del poema que ahora quiere que se prohíbe se describe a Erdogan como un "cobarde" que "reprime minorías", "pisotea a los kurdos" y "pega a los cristianos".