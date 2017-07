Trump defiende inocencia de su hijo y denuncia de nuevo una "caza de brujas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió hoy la inocencia de su hijo mayor, Donald Jr., tras revelarse que durante la campaña se reunió con una abogada rusa de la que esperaba obtener información para dañar a Hillary Clinton, y denunció de nuevo una "caza de brujas" en su contra.

"Mi hijo Donald hizo un buen trabajo ayer por la noche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor Caza de Brujas en la historia política. ¡Triste!", comentó Trump en su cuenta personal de Twitter.

El presidente se refirió así a la entrevista que concedió su hijo a la cadena conservadora Fox, emitida el martes por la noche y en la que habló de la polémica reunión que mantuvo con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.

"No había nada que contar. Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena", dijo Donald Jr. en la entrevista al subrayar que ni se acordaba de esa reunión, de la que no informó a su padre, hasta que el periódico The New York Times la reveló el pasado fin de semana.

"Para mí, esto era investigar a la oposición", justificó el primogénito de Trump, que dijo que tenía la esperanza de que la abogada tuviese "pruebas tangibles" sobre los "escándalos" de Clinton, entonces candidata demócrata a la Casa Blanca.

No obstante, insistió en que la reunión "no llevó a ninguna parte".

Este martes el hijo de Trump divulgó en su Twitter una serie de correos para ser, en sus palabras, "totalmente transparente" sobre cómo y por qué se gestó su encuentro con Veselnitskaya.

En uno de esos correos, Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión con Veselnitskaya, advierte a Donald Jr. de que iba a recibir "algunos documentos oficiales e información que podrían incriminar a Hillary (Clinton) y sus relaciones con Rusia", y que serían "muy útiles" para su padre.

"Se trata obviamente de una información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump", agrega Goldstone en el correo.

La respuesta de Donald Jr. a ese correo, fechado el 3 de junio de 2016, es la siguiente: "Si es lo que dices me encanta".

Jay Sekulow, uno de los abogados del presidente estadounidense, explicó hoy en varias entrevistas televisivas que el magnate vio esos correos de su hijo al mismo tiempo que el resto del mundo y defendió que Donald Jr. no cometió ninguna "ilegalidad" por reunirse con la abogada rusa.

Por su parte, a través de un portavoz el Kremlin comparó hoy las publicaciones sobre la trama rusa en EEUU con un "interminable culebrón".