Piden revisar pena de prisión a discapacitado condenado en Rusia por atraco

La condena a cuatro años y medio de prisión por atraco dictada por un tribunal moscovita contra un discapacitado con atrofia muscular incapaz de valerse por sí mismo ha suscitado una ola de peticiones de que se revise la sentencia.

"Esta sentencia judicial, que ha indignado a la sociedad, debe ser apelada. Confío en que se subsane este sinsentido que ha ocurrido con este discapacitado en silla de ruedas", afirmó hoy el letrado Anatoli Kucherena, representante legal del exespía estadounidense Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia.

Kucherena, en declaraciones a Interfax, expresó su confianza en que la comunidad de magistrados aclarará este hecho y adoptará medidas contra el juez que dictó la sentencia si este hubiera incurrido en alguna irregularidad.

A su demanda se sumó Eva Merkachova, miembro de Comisión de Moscú para la Supervisión Ciudadana de los derechos humanos de los reclusos, quien pidió a la Fiscalía que impugne la sentencia contra el discapacitado, identificado como Antón Mamáyev, de 28 años, quien ayer fue trasladado a una enfermería de la prisión.

El ministro de Justicia de Rusia, Alexandr Konoválov, precisó hoy que los médicos examinarán a Mamáyev durante cinco días para evaluar su estado de salud y decidir si puede seguir en la cárcel.

Ante el revuelo mediático que suscitó la condena judicial, la portavoz del tribunal que la dictó, María Projorychova, explicó que el juez no tuvo otra opción, pues la incapacidad de Mamáyev no se considera un atenuante y el delito del que se le halló culpable no permite otro tipo de pena que no sea la de prisión.

Subrayó que el acusado fue declarado culpable de "atraco con premeditación perpetrado por más de una persona" para robar un escúter, y que su cómplice fue condenado a tres años de prisión.