Parlamento de Zambia aprueba el estado de emergencia para frenar vandalismo

El Parlamento de Zambia ha aprobado el estado de emergencia durante 90 días a petición de su presidente, Edgar Lungu, que justificó la medida en un intento de frenar episodios de vandalismo en el país, informaron hoy los medios locales.

La oposición boicoteó la votación que se prolongó hasta última hora de ayer, dejando sólo a 85 de los 118 diputados en la sala como muestra de crítica a esta medida que consideran un abuso del poder del presidente, informó el diario local Lusaka News.

La semana pasada, el presidente zambiano mostró su intención de declarar el estado de emergencia "para preservar la paz, la tranquilidad, la seguridad de nuestros ciudadanos y la seguridad nacional" tras actos de vandalismo registrados desde agosto del año pasado que no han provocado víctimas.

El último de ellos, un incendio ocurrido el pasado martes en un mercado de Lusaka, la capital, que, según el mandatario, "rozó el sabotaje económico" y tenía como objetivo hacer que el país fuera ingobernable.

"Esta no es una decisión fácil de tomar, pero no he tenido más remedio que tomarla porque estos eventos han demostrado que poco a poco nos deslizamos hacia la anarquía", afirmó entonces Lungu.

La Agenda de la Constitución de la Sociedad Civil (CiSCA) aseguró en un comunicado que la declaración del estado de emergencia es "injustificada" y tiene como objetivo "oprimir a la oposición y a las voces disidentes en el país".

"Nos parece extraño que el presidente pueda tomar una decisión tan drástica que tenga implicaciones en los derechos de las personas basadas en rumores y medias verdades. Este pronunciamiento tiene consecuencias de gran alcance para nuestro país", advirtió.

Respecto al incendio en el mercado, atribuido a la oposición por algunos miembros del partido gubernamental, la CiSCA pidió que se investigue para "evitar especulaciones sobre los motivos y causas del incendio que harían empeorar la actual tensión política en el país".

Desde el pasado 11 de abril, el líder de la oposición Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), Hakainde Hichilema, permanece detenido y acusado de traición al Estado por haber obstruido el paso de la caravana del presidente.

En las elecciones celebradas en agosto del año pasado, Edgar Lungu fue reelegido presidente de Zambia en primera ronda con el 50,3% de los votos, frente al 47,6% de Hichilema.

Hichilema y los otros siete candidatos -entre los que se repartió el porcentaje restante de sufragios- rechazaron el resultado, que proclamaba vencedor al presidente por un estrecho margen de apenas 100.000 votos.

El opositor continua en disputa por los resultados de los comicios y afirma que le robaron votos, por lo que no reconoce a Lungu como presidente.

El resultado de las elecciones motivó protestas ciudadanas que se iniciaron en el sur del país y se extendieron posteriormente a la capital de la provincia de Oeste, Mongu, en las que fueron detenidas más de un centenar de personas.