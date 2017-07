Kuczynski y Keiko Fujimori dialogan sobre corrupción y la economía peruana

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dialogaron hoy sobre las denuncias de corrupción contra ex altos funcionarios del país y la desaceleración de la economía, en un encuentro pactado para facilitar la gobernabilidad.

Durante dos horas, el mandatario y la excandidata presidencial conversaron en el despacho del Palacio de Gobierno acompañados por el vicepresidente Martín Vizcarra y el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper.

El diálogo planteado la semana pasada por Fujimori al mandatario se sucede después de varias semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, dominado por el fujimorismo, que ha forzado la salida de dos ministros de Estado por presuntas irregularidades.

Asimismo, en los últimos días, Kuczynski reveló que evaluará un "perdón médico" para el padre de su antigua rival electoral, el exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, después de un equipo de médico evalúe su estado de salud.

En declaraciones a la prensa, Fujimori dijo que en la reunión pudieron encontrar "coincidencias" y "discrepancias", al tocar los temas más importantes y "los problemas más graves del país".

La exlegisladora agregó que su partido considera que "gran parte de la desaceleración económica se debe al problema de la corrupción", dado que ha habido "denuncias en las que se ha señalado a altas autoridades" peruanas vinculadas a las grandes obras de infraestructura levantadas en los últimos años.

Los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) afrontan órdenes de prisión preventiva por supuestamente haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht, pues el segundo recibió hoy un pedido en ese sentido de la Fiscalía peruana.

"Estas denuncias han generado gran preocupación por parte de los ciudadanos, pero no solo la gran corrupción genera que los inversionistas no vengan, sino la pequeña corrupción que ha hecho que dos jóvenes pierdan la vida en contenedores, o que la leche no sea leche", señaló Fujimori en alusión a dos recientes escándalos que revelan la informalidad en el país.

Kuczynski declaró estar "optimista por el tono de esta reunión" porque, dijo, "estoy seguro que tendrá frutos en el no muy distante futuro".

El jefe de Estado añadió que estaba "absolutamente seguro, que con un buen diálogo, el Perú tiene todo para salir de este ralentamiento económico, que es tan costoso para los trabajadores".

El mandatario dijo que en la larga conversación hablaron también sobre la mejora de los sistemas judiciales, de la contraloría, de los órganos de supervisión, así como de proyectos grandes y pequeños en zonas rurales.

Fujimori le planteó al gobernante una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y del organismo supervisor de la propiedad intelectual Indecopi, entre otras entidades.

También sugirió que los ministros vuelvan a las zonas afectadas por el fenómeno del Niño costero y que se extiendan los programas sociales en esa población.

Al final de la cita, la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) añadió que se despedía de Kucyznski "con actitud optimista de que el Ejecutivo puede tomar las acciones que todos los peruanos estamos esperando".

El anuncio del presidente peruano de que evaluará un perdón para Fujimori ha generado controversia debido a que, en campaña electoral y tras ser elegido en el cargo, había rechazado la posibilidad de otorgar un indulto humanitario al exmandatario de 78 años.

En la víspera, Keiko Fujimori escribió en Facebook que apostaba por el diálogo directo y constructivo en aras de la gobernabilidad y que "si el presidente considera que los temas de interés nacional a tratar deben derivarse luego al Acuerdo Nacional, así será".

Por su parte, su hermano y legislador Kenji Fujimori remarcó en su cuenta de Twitter que "hoy comienza el diálogo, pónganle corazón!".

El congresista más votado en las últimas elecciones del 2016 agregó que sus propósitos son "1.Liberar a mi padre 2.Trabajar por libertades 3.Dar gobernabilidad al país".