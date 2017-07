La fiscal venezolana incrementa ofensiva contra Maduro

La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, mostró su fuerte indignación contra el presidente Nicolás Maduro al promover el enjuiciamiento de ocho magistrados del máximo Tribunal de Justicia, a quienes acusó de romper “el orden constitucional”. Ortega señaló que a pesar del señalamiento por parte del mandatario, se mantendrá en su cargo y defenderá la democracia, aun así la máxima corte la destituya.

Después de que Ortega acudiera al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de los ocho magistrados de la Sala Constitucional, la fiscal solicitó un "antejuicio de mérito" afirmando el delito de "conspiración" contra el sistema democrático por parte de los funcionarios.

"Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa", agregó Ortega

Así mismo, la fiscal también aseguró que el proceso por el cual fueron designados esos magistrados fue “irregular” debido a que hay "grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional y el Estado de Justicia y de Derecho". Debido a esto, este martes el Parlamento aprobó la creación de un comité que recibirá las postulaciones para magistrados, a pesar de que sus decisiones son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia, que desde un principio lo declaró en desacato de la legislatura.

Mientras su destitución es decidida durante una semana de intensas movilizaciones y protestas por parte de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Nacional Constituyente citada por el mandatario Nicolás Maduro, la fiscal la rechaza por considerarla violatoria de la democracia.