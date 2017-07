David Ayer no dirigirá la nueva "Scarface" que protagonizará Diego Luna

El realizador David Ayer ("Suicide Squad", 2016) no dirigirá finalmente la nueva versión de "Scarface" que protagonizará Diego Luna, un proyecto que añade a su historial la segunda baja en la silla del director después de que también renunciara al puesto el cineasta Antoine Fuqua.

Según informó hoy el medio especializado Variety, la agenda de Ayer, que estrena este año "Bright" con Will Smith como protagonista, y los planes del estudio Universal para reinterpretar "Scarface" no se pudieron compaginar, por lo que el director decidió dejar el largometraje.

En principio, Antoine Fuqua, responsable de filmes como "Training Day" (2011) o el reciente "remake" del wéstern "The Magnificent Seven" (2016), figuraba como el director de la nueva "Scarface", pero también renunció al puesto para concentrarse en la secuela de "The Equalizer" (2014).

Quien sí continúa involucrado en la película es el mexicano Diego Luna, que protagonizará esta reimaginación de la célebre historia de "Scarface" que fue llevada a la pantalla en 1932 de la mano del cineasta Howard Hawks y en 1983 bajo las órdenes del director Brian de Palma y con el intérprete Al Pacino.

En esta ocasión, "Scarface", cuyo estreno está previsto para agosto de 2018, girará en torno al ascenso y caída de un gángster latino en Los Ángeles.

Algunas informaciones señalaban que el último borrador del guión de la nueva "Scarface" tenía la firma de Terence Winter, el creador de la serie "Boardwalk Empire".

Asimismo, otras fuentes apuntaron que los hermanos Coen se iban a encargar de pulir y revisar el guión de esta película.

No es la primera vez que los hermanos Coen son contratados para perfeccionar un guión, ya que se encargaron de la misma labor en las cintas "Unbroken" (2014) de Angelina Jolie y "Bridge of Spies" (2015) de Steven Spielberg.