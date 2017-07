David De Gea, el más seguidor de Game Of Thrones

Tras la pretemporada que adelanta el equipo Manchester United en Estados Unidos, los actores Iain Glen (Jorah Mormont) y Conleth Hill (Varys) de la popular serie Game Of Thrones, visitaron a los jugadores y fue David De Gea, el arquero español, el más contento por el encuentro.

El guardameta publicó una fotografía en su red social Instagram, la cual tituló "Winter is here… and is red #Varys #Jorah #GOT” un titular que une un lema de la serie con los colores del equipo inglés del cual Conleth Hill se mostró seguidor al llevar consigo la camiseta.

La fotografía obtuvo en las primera cuatro horas 180.000 me gustas y ya acumula más de 600 comentarios. Los seguidores se han mostrado sorprendidos por la apariencia de Conleth Hill sin su papel de Varys y así mismo la afinidad del guardameta con la serie ha hecho más cercana la relación de sus seguidores.

Por su parte el equipo Red continuará con su pretemporada con una gira en Estados Unidos y a su vez los seguidores de la serie de HBO esperan el lanzamiento de su sétima temporada este 17 de julio.