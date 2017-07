Las nominaciones de los Emmy buscan a la sucesora de "Game of Thrones"

La corona televisiva de "Game of Thrones" busca un sucesor y las nominaciones de los premios Emmy, los galardones más importantes de la pequeña pantalla, darán pistas este jueves sobre qué serie puede heredar el reinado de la superproducción de HBO.

La llegada del esperado invierno a la serie basada en las novelas de George R.R. Martin alteró los planes de producción de "Game of Thrones", que retrasó el estreno de sus nuevos capítulos hasta el 16 de julio para contar con condiciones climáticas más favorables para la gélida ambientación de las nuevas tramas.

Pero, además de testar los nervios de sus fans, este aplazamiento de la séptima temporada de "Game of Thrones", la máxima ganadora de la historia de los Emmy con 38 estatuillas, la excluyó automáticamente de los galardones de este año por quedarse fuera del plazo de inscripción.

Siguiendo el refrán "a rey muerto, rey puesto", los Emmy desvelarán los candidatos para la 69 edición de estos reconocimientos en una ceremonia que tendrá lugar este jueves a las 8.30 hora local (15.30 GMT) en el teatro Wolf de la Academia de la Televisión en Los Ángeles.

Con "Game of Thrones" fuera de juego, las quinielas de los expertos apuntan a las debutantes y aplaudidas "The Crown", "Westworld", "Stranger Things" o "The Handmaid's Tale" como posibles nominadas en la categoría de mejor serie dramática.

También figuran con muchas opciones de colarse en este apartado series ya veteranas como "House of Cards", "Orange is the New Black" o "The Leftovers".

Tras dos estatuillas consecutivas, "Veep" vuelve a postularse como gran candidata a mejor serie cómica, un premio en el que podría enfrentarse a producciones como "Atlanta", "Master of None", "Silicon Valley", "Transparent" o "Modern Family".

Por su parte, "Big Little Lies" y "Feud" sobresalen como sólidas contendientes al Emmy a mejor serie limitada, un premio al que también podrían competir "American Crime", "Fargo" o "The Night Of".

Rami Malek, el taciturno hacker de "Mr. Robot", tratará de repetir el premio al mejor actor dramático en una categoría en la que cuentan con opciones Sterling K. Brown ("This is Us"), Kevin Spacey ("House of Cards"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Matthew Rhys ("The Americans"), Liev Schreiber ("Ray Donovan") y Justin Theroux ("The Leftovers").

Y tras la sorpresa de 2016 con la victoria de Tatiana Maslany ("Orphan Black"), la carrera para el Emmy a la mejor intérprete dramática aparece muy reñida con artistas de la altura de Viola Davis ("How To Get Away With Murder"), Claire Foy ("The Crown"), Carrie Coon ("The Leftovers"), Robin Wright ("House of Cards") y Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale").

Más que difícil será arrebatarle el que sería su sexto Emmy consecutivo a Julia Louis-Dreyfus ("Veep"), que podría vérselas por el galardón a la mejor actriz cómica con Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Lena Dunham ("Girls"), Tracee Ellis Ross ("Black-ish") y Lily Tomlin ("Grace and Frankie").

Por su parte, Jeffrey Tambor tratará de lograr el triplete de premios Emmy al mejor intérprete cómico, por su labor en "Transparent", ante posibles nominados como Donald Glover ("Atlanta"), Aziz Ansari ("Master of None"), William H. Macy ("Shameless") y Thomas Middleditch ("Silicon Valley").

La gala de la 69 edición de los premios Emmy se celebrará el próximo 17 de septiembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles y contará con el cómico Stephen Colbert como maestro de ceremonias.