Avatares para clonar a tu actor favorito o revivir a los muertos

Seúl, 12 jul (EFE).- Interactuar en la cámara del móvil con el avatar de un futbolista o actriz famosa. O de esa pareja que reside lejos o, por qué no, de un familiar fallecido. Una empresa surcoreana lo hace realidad con una "app" que mezcla inteligencia artificial y 3D.

"Todo empezó como una idea para poder incluir a celebridades en vídeos y fotos tomadas con el smartphone", explica a Efe un empleado de Elrois, la compañía que ha desarrollado este producto llamado "With me" ("Conmigo" en inglés) en sus oficinas del sur de Seúl.

La locura que despiertan en Corea del Sur los llamados "idols" (las estrellas del K-pop o de sus populares telenovelas) fue la que llevó a Elrois, fundada en 2013, a embarcarse en la creación de una "app" que desde el arranque se quiso hacer en inglés y para un público global.

Aunque los famosos fueron el origen, el equipo de desarrollo empezó a pensar que también sería divertido usar "With me" para poder meter en fotos, por ejemplo, "a un amigo que no ha podido venir a un viaje o a una fiesta", explican.

"Entonces pensé en mi abuela, que había fallecido hace poco, y comenté que sería genial escanear sus fotos para poder introducirla en instantáneas actuales", comenta Lim Eun-jin, del equipo de desarrollo.

El grupo adoptó alegremente esta última idea y la publicaron en su diario de desarrollo en Internet sin pensar que el concepto calaría aun más fuerte entre el público y hasta generaría debate.

"¡La gente empezó a comentar en la Red que parece una aplicación pensada para un capítulo de "Black Mirror" (serie televisiva británica que plantea historias distópicas sobre el uso de nuevas tecnologías aún por inventar)!", añade entre risas Lim.

Ya sea para resucitar a los difuntos o para retratarse besando a un cantante de éxito, "With me" estará a disposición de los usuarios de smartphone a finales de este año, cuenta Kwak Ji-hoon, gerente del equipo de planificación.

La aplicación emplea un escaneado 3D, al que se le añade lo que llaman un sistema de aparejo -"un esqueleto" tridimensional que se usa como base para animar al sujeto u objeto escaneado- y un programa de inteligencia artificial (IA).

Kwak detalla que para crear un avatar se puede usar un dispositivo de escaneado en 3D (incluidos los que equipan ya algunos teléfonos de última generación o que se pueden adquirir en forma de aplicación) para después subirlo a un sitio web de la empresa y desde ahí descargarlo al teléfono.

El usuario introduce a continuación su nombre y se hace un "selfie" para que la IA del avatar sea capaz de dirigirse a él e identificarlo a través de reconocimiento facial.

El resultado es un doble virtual que de entrada es capaz de adivinar la edad del usuario con sorprendente acierto.

Al pulsar un botón en la pantalla se puede hablar (en inglés) con el avatar para pedirle un beso, decirle un "I love you" o también para comunicarle que estamos enfadados con él.

El doble digital comprende las ordenes de voz al instante y responde juntando los morros, enfadándose (también en inglés) o posando con un brazo arqueado para así formar un corazón con el brazo del propio usuario (un gesto típico entre las parejas jóvenes asiáticas al fotografiarse).

"Existen muchas aplicaciones para crear avatares, pero nosotros somos la primera empresa que va a comercializar la posibilidad de tener interacción visualizada con uno de estos dobles", dice Kwak, cuya compañía espera emplear esta tecnología en otros campos (como por ejemplo los videojuegos) de aquí a dos o tres años.