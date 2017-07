Petroecuador importará 1,2 millones de barriles de gasóleo

La empresa pública Petroecuador recibió hoy las propuestas de varias empresas interesadas en ofertar la venta e importación de 1,2 millones de barriles de gasóleo, durante acto público de apertura de sobres.

La apertura de sobres contó con la participación de representantes de organismos de control, entre ellos la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero-ARCH, de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y medios de comunicación, según las normas de transparencia instauradas por la nueva directiva de Petroecuador.

Las empresas que remitieron sus ofertas fueron Glencore LTD, Lukoil Pan Americas LLC, Petrochina Internacional Co. Ltd. (OTI), Trafigura PTE. LTD y Vitol INC.

Petroecuador deberá ahora analizar el contenido de los sobres, para en un lapso de 24 horas -conforme indica el reglamento- anunciar la empresa que haya presentado la mejor oferta.

"Se hace la apertura pública del sobre y los técnicos y autoridades revisan después la adjudicación", explicó sobre el procedimiento Geovanny Espinosa, del departamento de comunicación de la empresa, en declaraciones a Efe.

Aunque Ecuador es productor de petróleo, es deficitario en este combustible que se destina a la actividad industrial, automotor y naviera.

El combustible deberá llegar al país en cinco cargamentos de alrededor de 240.000 barriles.