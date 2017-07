Federer se queda solo en las semifinales de Wimbledon

El suizo Roger Federer se quedó solo en las semifinales de Wimbledon, tras una jornada tormentosa para Andy Murray, derrotado por el estadounidense Sam Querrey, y la retirada de Novak Djokovic ante el checo Tomas Berdych.

Tanto Murray como Djokovic tuvieron problemas físicos. El de Dublane jugó lastrado por sus maltrecha cadera y perdió 12 de los últimos 14 juegos en su derrota contra Querrey por 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1 y 6-1 en dos horas y 42 minutos.

El de Belgrado decidió retirarse ante Berdych a los 63 minutos (7-6 y 2-0) debido a un problema en el codo derecho, el mismo que le impidió participar en Miami este año. "Nole" dejó caer que esta lesión le lleva molestando durante año y medio y que está intentando evitar el quirófano para solucionarla.

"Cuanto más juego más me molesta", dijo, "hay que considerar un periodo de descanso ahora", señaló.

Con estos dos resultados, y la derrota anterior del español Rafael Nadal contra el belga Gilles Muller en octavos, Federer será el único de los integrantes del grupo de los "cuatro grandes" en jugar las semifinales este año, y se sitúa, tras ganar el Abierto de Australia en enero, más cerca de su título 19 del Grand Slam.

En su partido número 100 en Wimbledon, Federer batió a Raonic por 6-4, 6-2 y 7-6 (4) en una hora y 58 minutos, para vengar su derrota del año pasado y alcanzar las semifinales por duodécima vez.

Federer es ya el jugador que más veces ha alcanzado esa ronda en Wimbledon, superando a Jimmy Connors (11), a Boris Becker (9) y a Pete Sampras y John McEnroe (8). En el Grand Slam nadie le gana tampoco con 42 de esas rondas.

El año pasado, Raonic se impuso al siete veces ganador en el All England en cinco sets para avanzar a la final, una derrota que frustró a Federer quien hoy volvió a dar una clase magistral en la pista central.

El suizo acabó con once saques directos, no cedió su servicio a pesar de que Raonic dispuso de cuatro oportunidades, y quebró el de su rival en tres ocasiones. Sus 46 golpes ganadores dinamitaron el juego del canadiense que acabó con 48 errores no forzados.

Murray no quiso hablar de su cadera pero sus gestos en la pista lo hicieron por él. Lento, sin apenas correr en los últimos dos sets, el defensor del título propició que Querrey se convirtiera en verdugo de los dos últimos campeones, ya que el año pasado el californiano noqueó a Djokovic en la tercera ronda.

Querrey acabó el partido con su 27 saque directo (126 en cinco partidos) frustrando las opciones de Murray. "Durante el torneo he jugado con un poco de dolor, pero he intentado lo mejor. Al final he dado todo lo que tenía, y estoy orgulloso por ello, pero perder es decepcionante", dijo Murray después.

"Hubo una oportunidad pero estoy triste de que todo haya terminado", continuó Murray, que sin embargo sale del All England Club con el número uno asegurado, por la retirada de Djokovic.

"Ahora me sentaré con mi equipo y miraremos a más largo plazo, para trazar un plan sobre lo que tengo que hacer a continuación", dijo el británico.

Querrey es el jugador con ránking más bajo (28) en vencer a Murray en Wimbledon, desde que el argentino David Nalbandian (19) lo consiguiera en la tercera ronda del 2005, cuando el de Dunblane hizo su debut en este torneo.

Con Federer y Berdych, finalista en el 2010, en una de las semifinales, en la otra habrá dos novatos en esta ronda en Wimbledon: Querrey y el croata Cilic.

Sam Querrey, primer estadounidense en alcanzar las semifinales de un Grand Slam desde Andy Roddick en Wimbledon en 2009, se medirá con Marin Cilic, que derrotó a Gilles Muller, verdugo del español Rafael Nadal, por 3-6, 7-6 (6), 7-5, 5-7 y 6-1, en tres horas y 30 minutos, para lograr también la penúltima ronda por primera vez en su carrera.

Será la cuarta semifinal del Grand Slam de Cilic, campeón del Abierto de EE.UU. en 2014, que conectó 33 saques directos en su victoria contra Muller (105 en cinco partidos). EFE.