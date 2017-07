Bardet: "Estoy listo para librar la batalla"

El francés Romain Bardet, segundo del pasado Tour y tercero de la general del actual, afirmó que se siente listo para dar "la batalla" este jueves en la primera etapa de los Pirineos, pese a haber sufrido hoy dos caídas sin consecuencias.

"Estoy contento de haber terminado la etapa, había muchos nervios y me he caído dos veces, lo cual es poco agradable, por lo que me alegro de haber salido indemne", señaló.

"Hay que saber afrontar con paciencia las desventuras y esperar días mejores", aseguró.

Bardet dijo que no considera especial la etapa de mañana aunque sí "importante, una bonita jornada de montaña con un final en alto".

"Espero que me vaya bien, estoy listo para librar la batalla. Voy a dar el máximo, va a ser una etapa maratoniana con un perfil de los que me gustan", aseguró.