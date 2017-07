Sastre:"A Contador le quedan cartuchos, demostrará su raza"

Carlos Sastre, vencedor del Tour 2008, considera "normal" que el rendimiento de Alberto Contador, duodécimo en la general a 5.15 minutos del líder, "se vaya desgastando con el paso del tiempo", pero asegura que el madrileño "aún no ha quemado su último cartucho" a pesar del rosario de caídas que le han afectado.

"Contador lleva mucho años disputando todas las carreras y llega un momento en que las cosas no salen como uno quiere. Es normal que la capacidad de rendimiento se vaya desgastando con el tiempo, pero Contador tiene calidad, carácter y raza y seguro que tratará de no pasar inadvertido. Sacará rendimiento de su experiencia", dijo a EFE el excorredor abulense.

El ganador del Tour 2008 y conquistador del Alpe D'Huez de aquella victoriosa edición, está convencido de que Contador intentará alguna sorpresa táctica "marca de la casa" si las caídas,dos en la jornada de hoy, no le pasan factura.

"Va a intentar arrancar y meterse en una fuga. Tiene compañeros de calidad como Pantano y Mollema y podrían poner en apuros a mucha gente. A Contador le queda más de un cartucho y no se le puede criticar nada", señaló.

Ante la entrada del Tour en Pirineos, Sastre considera que el Tour no será un camino de rosas hasta París para el británico Chris Froome, quien solo aventaja en 18 segundos al italiano Fabio Aru y en 51 al francés Romain Bardet en la general.

"Aún queda todo el Tour y todo está por decidir, aunque Froome es el que manda de momento. El británico está acostumbrado a tener 2 minutos de ventaja tras la primera etapa de montaña y este año no es así. La carrera sigue abierta", explicó.

Aunque faltan algunos favoritos, como Valverde y Richie Porte y otros candidatos están alejados en la general, como el propio Contador y Nairo Quintana, has surgido otros corredores llamados a complicar la vida a Froome.

"Es cierto que faltan algunos favoritos y que otros han perdido ya mucho tiempo, pero han surgido otros corredores que han progresado, que se encuentran más seguros y han ganado en experiencia, como es el caso de Fabio Aru y Romain Bardet. Ambos están ahora en la lucha".

Al contrario de otras ediciones en las que Froome marca el territorio a fuego a las primeras de cambio, el líder del Sky aún no ha cerrado su cuarto Tour de Francia.

"No sé si está peor que otros años, pero sí se le ve a gran nivel, tranquilo y rodeado de un equipazo que controla bien la carrera. No obstante este año no ha marcado aún las diferencias y nadie le ha puesto contra las cuerdas".

En definitiva, Carlos Sastre considera que el Tour 2017 sigue vivo en espera de diferencias más concluyentes.

"No creo que el Tour esté decidido, es una carrera que todos los días ofrece cosas inesperadas, eso es lo que la hace bonita e interesante".