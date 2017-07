Bryan Ruiz: "Todos los entrenadores me ensañaron cosas"

El veterano Bryan Ruiz no pudo celebrar con triunfo el partido centenario que disputó con la selección de Costa Rica después que empataron a 1-1 frente a Canadá en la segunda jornada del grupo A de la decimocuarta edición de la Copa Oro que se disputó anoche en el BBVA Compass Stadium de Houston.

Pero se mostró feliz por seguir con el equipo nacional, disputó a estar muchos más años, y sobre todo tuvo palabras de agradecimiento para con los entrenadores que le ayudaron a ser mejor profesional y persona.

"De todos ellos aprendí muchísimo y lo que es más importante tengo buena relación con todos ellos, algo que demuestra que siempre trabaje duro y respete su autoridad", declaró Ruiz. "Inclusive de las cosas que no fueron tan positivas, siempre me las he guardado para aprender de ellas".

El brasileño Alexandre Guimaraes fue el que primero lo llevo a la selección y con él siempre ha mantenido una buena relación por todo lo que le enseñó.

"Guimaraes siempre fue especial conmigo y supo encontrar los momentos en los que podía crecer como jugador, pero también mantengo una gran relación con Oscar Ramírez, nuestro actual entrenador", destacó Ruiz. "Aprendí mucho de Jorge Luis Pinto y eso ha sido muy importante en mi carrera profesional", agregó.

Pero Ruiz dijo que no era el momento de pensar en celebraciones individuales, aunque se sintió agradecido por el detalle que la Federación de Fútbol de Costa Rica tuvo con él, en el vestuario del BBVA Compass Stadium de Houston, donde antes del partido frente a Canadá, le entregó una camiseta con su nombre y el número 100 en la espalda y luego el futbolista fue felicitado por sus compañeros.

Ruiz, de 31 años, debutó con la selección mayor el 19 de junio de 2005, también con un empate 2-2 frente a China, en un partido amistoso, cuando tenía apenas 19 años que ya deslumbraba en su club, la Liga Deportiva Alajuelense.

Desde entonces, el centrocampista comenzó una larga carrera con la selección en la que ha anotado 23 goles y que le ha permitido consagrarse en la actualidad como el capitán del equipo tico, por encima de figuras como el guardameta del Real Madrid Keylor Navas.

"Lo importante es que conseguimos otro punto en la Copa Oro, aunque pudimos habernos llevado la victoria, pero Canadá luchó y al final se defendió como pudo para asegurar el empate", comentó Ruiz del partido ante Canadá. "Hicimos cosas buenas, propusimos el fútbol que nos pudiese dar la victoria, pero ellos se supieron defender bien".

En cuanto a lo que les espera en el duelo ante Guayana Francesa, envuelta en problemas con la CONCACAF tras haber alineado frente a Honduras al internacional francés Florent Malouda, Ruiz declaró a EFE que no iba a ser un partido fácil, todo lo contrario, pero estarían listos para el reto.

"Guayana Francesa ha demostrado que sabe jugar al fútbol y por lo tanto es peligroso", explicó Ruiz. "Ante Canadá perdió, pero no lo hizo hasta el final y frente a Honduras le ha puesto las cosas difíciles y mantuvo el empate a 0-0".

Sin embargo el veterano jugador y capitán costarricense fue categórico cuando dijo que la obligación del equipo era la de conseguir la victoria el próximo viernes cuando se dispute la última jornada del grupo B.