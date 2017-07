Jorge Pinto: "Lo dimos todo en el campo, pero nos faltó el gol"

El entrenador colombiano Jorge Pinto, máximo responsable técnico de la selección de Hondureña, dijo sentirse de nuevo orgulloso de la manera como el equipo se entregó en el campo aunque al final no pudiese conseguir nada más que un empate a 0-0 frente a Guayana Francesa, en la segunda jornada del grupo A de la decimocuarta edición de la Copa Oro, que se disputó en el BBVA Compass Stadium de Houston.

Pinto destacó que la selección creo las oportunidades de gol, pero no pudieron convertirlas porque el arquero de Guayana Francesa Donovan Leon fue la gran figura.

"Cierto que ellos también tuvieron tres oportunidades claras con un tiro al poste, pero nosotros fuimos los que merecimos más, sin embargo, así es el fútbol y hay que aceptarlo", destacó Pinto. "Me siento tranquilo con el trabajo que realizamos dentro del grupo al margen de los resultados".

Pinto dijo sentirse triste en el sentido que no ve la compensación a todas las cosas buenas que se hacen dentro del grupo, pero eso formaba parte del fútbol y había que aceptarlo.

"De lo que no tengo duda es que llegáremos al partido contra Canadá con el único objetivo de conseguir la victoria e intentar estar en los cuartos de final, que es donde se merece llegar Honduras por su calidad futbolística dentro de la Concacaf", subrayó el técnico cafetero, que dijo estar tranquilo en cuanto a su futuro.

"No siento ninguna presión, ni pienso renunciar, voy a trabajar al máximo, soy un luchador, y trataré de cumplir mi contrato", reivindicó Pinto. "Siempre me he enfrentado a retos e importante y los he superado".

En cuanto al grito que los aficionados hondureños que pidieron su marcha del equipo nacional, Pinto reconoció que estaban en su derecho porque quieren ver triunfar a su equipo, pero que él como profesional y viendo como trabaja el grupo se sentía identificado con todo el esfuerzo que hicieron los jugadores.

"No se pudo marcar un gol, eso fue todo lo que sucedió, pero dominamos e hicimos méritos para ganar", señaló Pinto. "No debemos perder la calma y seguir adelante".

Pero el técnico cafetero reiteró que el plantel que hay con Honduras son los mejores jugadores con los que puede disponer ya que algunos que podrían estar por su calidad no quieren llegar al equipo nacional.

"No puedo hacer más, yo personalmente les he pedido a algunos que lleguen al equipo nacional y por las razones que sean no han querido hacerlo", declaró Pinto. "Ahora debemos apoyar a los jóvenes valores y estar listos para seguir en la lucha y enfrentarnos a Canadá, con la confianza que podemos ganar", agregó.