Peterson dice que las dudas sobre él lo motivan para ser mejor

El corredor Adrian Peterson dijo que se siente motivado de haber firmado con los Saints de Nueva Orleans, y reconoce que hay preguntas sobre si tendrá un buen desempeño, pero dijo que "ese tipo de dudas me hacen más fuerte, me motivan más para dar lo mejor de mí dentro del campo de juego".

El corredor continuamente ha dicho que no se unió a los Saints esperando que todos tengan en él las mismas expectativas que tenía sobre sus hombros cuando jugaba para los Vikings de Minnesota.

"En realidad no necesito tener tantos acarreos como los tenía antes para dar lo mejor de mí y para ser un gran jugador", dijo.

Recordó que "yo conseguía 20 o 30 acarreos para 200 yardas, ahora sí me dan esos balones, es claro que los aprovecharé, pero si no me los dan de todos modos podré demostrar que sigo siendo útil en el fútbol".

Dijo que no toda la gente cree que él pueda brillar tanto como con los Vikings, pero dijo que "a mí las dudas me motivan, mentiría si dijera que no".

Agregó que "para ser honesto debo decir que me parece un verdadero reto lograr las cosas que la gente dice que no puedo".