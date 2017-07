El exseleccionador panameño Gary Stempel aprueba cambios ante Nicaragua

El exseleccionador de Panamá Gary Stempel dijo hoy a Efe que los cambios que hará el entrenador del conjunto nacional, el colombiano Hernán Darío Gómez, para enfrentar a Nicaragua en la Copa Oro este miércoles son positivos y resultan en un equipo que le gusta más.

"Para este partido, Panamá presentará un equipo con más fútbol y es por eso que me gusta más que el que jugó contra Estados Unidos el sábado", dijo Stempel.

"No creo que se hagan mal los cambios, creo que lo que está haciendo (Gómez) está bien, Panamá tiene elementos que necesitan este tipo de experiencia a nivel internacional y este es el momento preciso para hacerlo", señaló.

Contra Nicaragua, 'el Bolillo' Gómez enviará al campo a José Calderón en la puerta; como defensores estarán Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Roderick Miller y Eric Davis; en el medio campo, Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper y Josiel Núñez; y en la delantera repetirán Ismael Díaz y Gabriel Torres.

Stempel agregó que el duelo contra Nicaragua se debe jugar con cuidado porque el equipo nicaragüense ha mejorado mucho desde ese 2009 cuando los enfrentaron en la Copa Oro.

"Desde ese entonces la selección de Nicaragua ha mejorado mucho, lo demostró frente Haití en la repesca hacia la Copa Oro", dijo.

"Puede ser un peligro para Panamá, nadie quita eso, pero creo que Panamá tiene con qué darle respuesta, a pesar de ser un equipo joven tiene una buena base ya con experiencia internacional", señaló.

En ese 2009, Panamá goleó por 4-0 a Nicaragua. Los tantos fueron anotados por Luis Tejada (2), Gabriel Gómez y Blas Pérez.

Al ser preguntado si espera una goleada de Panamá sobre Nicaragua, Stempel respondió: "No espero una goleada porque a este nivel no se dan tanto, creo que va ser un juego donde Panamá va ganar, pero no por goleada".

Panamá y Nicaragua se medirán este miércoles en la segunda fecha del grupo B en el Raymond James Stadium, de Tampa, Florida, desde las 17:30 horas (22:30 GMT).