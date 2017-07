Los secretos de belleza de Penélope Cruz

Los logros profesionales de Penélope Cruz, una de las pocas españolas que ha logrado hacerse un hueco en la meca del cine y la única actriz patria que ha conseguido un Óscar, suelen eclipsar -y con razón- su estatus de icono de estilo o las lecciones de moda que da en cada una de sus apariciones públicas sobre la alfombra roja tanto dentro como fuera de su tierra natal. Sin embargo, lo cierto es que la belleza y la elegancia de la intérprete le han llevado a convertirse en imagen de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo y a hacer que muchos y muchas se pregunten cómo consigue sobrellevar el paso del tiempo sin perder ni un ápice de gracia o de atractivo.

Pues bien, resulta que las claves son -como suele ser habitual- bastante sencillas: Penélope cuida enormemente su dieta, debido en gran parte a sus intolerancias alimenticias, y hace ya mucho tiempo que abandonó todos aquellos malos hábitos que podían restar luminosidad a su piel.

"Trato de evitar los lácteos y el azúcar, y no puedo comer gluten porque tengo una gran intolerancia. Como mucha fruta y verduras, y proteínas con un alto valor energético de animales de granja. También bebo un montón de agua, que es algo que no hacía antes. Rara vez bebo alcohol y dejé de fumar hace años, es algo que no echo de menos en mi vida", revela la guapa española en una entrevista a la revista de moda y belleza InStyle en su papel de embajadora de Lancôme.

En lo que respecta al deporte, Penélope afronta el ejercicio más como una terapia que le ayuda a recargar las pilas y despejar la mente que como una forma de mantener su impresionante silueta

"Practico Bikram yoga, que ha cambiado por completo mi cuerpo. Después de cada clase acabas empapada en sudor. Duran 90 minutos, pero una vez has superado los primeros 60, la última media hora se hace más llevadera. Antes yo solía ser muy perezosa, pero ahora mis niveles de energías están por las nubes. Es como magia, pero tienes que ganarte esa magia", matiza.