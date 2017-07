Carl Rodrigues, el hombre que creó en su sótano Soti, la multimillonaria empresa de la que probablemente no has oído hablar Su compañía está valorada en más de US$1.000 millones y son muchas las ofertas de compra que ha recibido. Te contamos quién es este exitoso empresario canadiense y por qué no has escuchado hablar de él o de su empresa.