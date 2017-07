Renunció asesor de Germán Varón por relación con Luis Gustavo Moreno

En la misiva no entrega detalles de lo que motiva su renuncia irrevocable, sin embargo se sabe que es conocido de Luis Gustavo Moreno y que tuvo algún tipo de relación laboral con él como abogado.

La carta está fechada el 7 de julio y fue aceptada ese mismo por la dirección administrativa del senado.

El senador Germán Varón ha señalado sobre este caso en particular que Héctor Gerardo Torres no llegó a su UTL como cuota de Luis Gustavo Moreno y que aceptó la renuncia para frenar las versiones de su supuesta relación con el ex fiscal anticorrupción, que también fue su abogado; reiterando que no tuvo nada que ver con su nombramiento en la fiscalía o su frustrada aspiración a la personería de Bogotá.