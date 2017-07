“Brote de fiebre aftosa es una tragedia”: Fedegán

Los casos de fiebre de aftosa que se conocieron hace poco con un brote inicial en la frontera con Venezuela ya escalaron y ahora hay varias cabezas de ganado que fueron contagiadas en Cundinamarca. Debido a esta situación, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, hizo un llamado y aseguró que, en su opinión, es una tragedia lo que está ocurriendo.

“Para Fedegán esto es una tragedia, se trata del futuro de la ganadería. Ya varios países de América Latina cancelaron las importaciones de Colombia, así lo hizo Rusia también y en Medio Oriente están analizando la situación. En el 2005 y 2007 hubo contrabando y hoy lo hay también, la diferencia es que durante esta administración han disminuido los niveles técnicos de protección”, señaló Lafaurie.

Y añadió que considera que AgroExpo, que comienza el próximo 13 de julio, es un riesgo. “Las autoridades sanitarias tendrán que decidir sobre si continúan o no con la feria. Dios quiera que nada pase, pero una sola cabeza infectada puede causar otro brote mucho más grande, y hay que recordar que a AgroExpo llevan los mejores ejemplares. Además, de Venezuela entra ganado a Magdalena, Cesar, Atlántico y Casanare. Por esto se puede hundir la imagen del país”.

El presidente de la Federación también le hizo un llamado al ministro Aurelio Iragorri. “Por lo que ha dicho, él no sabe muy bien qué es lo que está pasando. La información que él consigna en un artículo de prensa no es verdad. El hato del país no tiene 23 millones de cabezas de ganado. El ministro ni siquiera debería estar en Yacopí, pero es que el problema es que desde que el ICA cambió a guías de movilización manuales, en esa entidad hay corrupción”, argumentó.

Por último, Lafaurie, señaló que se encuentra en disposición de ofrecerle al Gobierno la ayuda necesaria para contrarrestar el virus.