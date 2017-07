“No puede ser que la CPI puso de moda a Colombia para investigar”: Mindefensa

El alto funcionario indicó que la Corte Penal Internacional “solo puede dedicarse cuando en Colombia hayamos dejado de aplicar nuestro sistema de judicial a personas o a casos”.

Explicó que en el país no habrá impunidad en los casos de militares y civiles implicados en delitos propios del conflicto armado, que para ello se tienen mecanismos ya definidos como la justicia especial para la paz y a justicia ordinaria.

“No puede ser que la Corte Penal Internacional resolvió que Colombia está de moda para investigar, eso no es una cuestión de moda, es una cuestión de subsidiariedad, la Corte no puede estar en Colombia sino en subsidios de una inacción de la justicia colombiana, situación que no está probada porque todos los días la Fiscalía ha actuado”, dijo el Ministro en declaraciones a Radio Nacional de Colombia.