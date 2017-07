Luego de dos meses Tuticket.com no reembolsa a clientes que pagaron por concierto que nunca se realizó

Tuticket.com vendió unas boletas para el “súper concierto romántico” el pasado 18 de mayo, que tenía prevista la participación del cantante Rudy Márquez y algunos más, pero en el escenario nunca cantó ningún artista y las personas que llegaron a hacer la fila al Royal Center tuvieron que retirarse el mismo día sin ninguna explicación seria, según lo dijo a Caracol Radio una de las compradoras.

Mireya Gonzáles aseguró que pagó $200.000 pesos por una boleta para locación general, pero luego de cerca de dos meses no le han regresado el dinero y no ha podido ver a sus ídolos musicales. “Tuicket empezó a vender boletas para esta fecha con la empresa HYH Eventos SAS. Nosotros compramos las boletas en Tuticket y el día en que llegamos al evento a las 5 de la tarde, nos llevamos una sorpresa porque la gente empezó a devolverse. Dijeron que el evento no se pudo realizar y que quedaba aplazado hasta nuevo aviso”.

Y añadió que luego de los reclamos, la empresa se comprometió a reembolsar a los compradores, pero eso no ha ocurrido. “Ya vamos para dos meses. Llamamos y nos dijeron que nos devolvían el dinero el 7 de junio, pero en la ventanilla encontramos un aviso que decía que por inconvenientes solo nos podían regresar el dinero hasta el 21 de julio. Nos están trabajando nuestro dinero y no nos dicen nada, hacen lo que quieren”, señaló.

HYH Eventos SAS es una empresa de Pereira que aparece con matrícula mercantil activa. Su representante legal es el señor Juan Gabriel Hoyos Romero y en una de las funciones y facultades que le son otorgadas y están publicadas en la Rues se lee: “En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal”. Caracol Radios se comunicó con Tuticket.com y no obtuvo respuesta. Solo dijeron que la información es compartida exclusivamente con los clientes, pero según Gonzáles, a los compradores tampoco le dan explicaciones.