¿Incidiría la situación del fiscal Moreno en decisión de la Corte Suprema en caso de Luis Alfredo Ramos?

Ante versiones que señalan que la situación actual del exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, podría tener repercusión en los procesos que manejó cuando fue abogado litigante, Caracol Radio consultó la opinión de expertos en derecho, quienes indicaron que son dos etapas diferentes que no deberían tener incidencia entre si.

El abogado Ramiro Bejarano señaló que desde el punto de vista procesal no tiene por que incidir porque Moreno fue abogado y luego dejó de serlo en el caso de Ramos.

"Dadas las circunstancias de que el doctor Moreno se vio comprometido en semejante delito y los comentarios que se están dando en los medios de comunicación a cerca de quienes fueron las personas a las que él representó, los vínculos que él tenía con varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con varios magistrados de la Corte Constitucional eso crea un clima mediático que le impone a la Corte Suprema de Justicia, en mi criterio una responsabilidad mayor en la decisión que van a tomar en el caso de Luis Alfredo Ramos”.

A su turno el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, señaló que la Corte Suprema de Justicia se va a ajustar estrictamente a las piezas procesales que fueron presentadas durante el juicio y prevalecerá la objetividad de los magistrados en la decisión.

“No tiene que incidir la situación actual del abogado Moreno en la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Conociendo la integridad de los magistrados de la Corte uno cree que no va ser así. No creo que se dejen influenciar por comentarios, por la información mediática y por los problemas que pudieron generarse de la situación actual del doctor Moreno. Sabiendo quienes son, como actúan y la integridad uno tiene la absoluta seguridad que ellos no van a basarse en eso para tomar la decisión”.

Mientras tanto, el abogado defensor del ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, coincidió en que no debe haber injerencia en la decisión de la Corte Suprema la situación del exfiscal anticorrupción.

“No afecta por que él ya había dejado el cargo de abogado defensor. Y segundo se practicaron pruebas incluso decretadas oficiosamente por la Corte para determinar precisamente una serie de testimonios que podrían haberlo afectado (Ramos). En ese sentido estamos esperando las conclusiones finales de la Corte, que no tienen nada que ver con la situación actual de Moreno”, concluyó Dagoberto Charry, abogado de Luis Alfredo Ramos.

Otra de las personas que opinó siguiendo la misma línea de Charry, fue el hijo del exgobernador, Esteban Ramos, quien aseguró que la defensa de su papá se hizo ajustada a derecho.

“Todos los hechos probatorios se han demostrado ante la honorable Corte Suprema de Justicia, de la inocencia de Luis Alfredo Ramos. Es un proceso que es bien sabido donde ya hay una persona condenada por falso testimonio y fraude procesal, hay ya otros dos imputados dentro del mismo proceso en denuncias interpuestas por Luis Alfredo Ramos contra estas personas”, agregó Ramos.

La Corte Suprema de Justicia se prepara para tomar una decisión final en el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por presuntos nexos con paramilitares.