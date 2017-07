El fujimorismo acusa de "actos no fraternos" a menor de los hijos de Fujimori

El partido fujimorista Fuerza Popular acusó al legislador Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000), de cometer "actos no fraternos" y otras acciones por las que le ha abierto un proceso disciplinario, informaron hoy medios locales.

El comité de disciplina de Fuerza Popular, que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hermana del parlamentario, citó a Kenji para que el jueves ofrezca sus descargos en un proceso que puede derivar en una amonestación, suspensión y hasta expulsión.

Según un documento partidario difundido hoy por medios locales, si Kenji Fujimori no ofrece sus explicaciones "no podrá argumentar que no tuvo oportunidad para realizar su defensa" frente a la presunta violación de cuatro artículos del reglamento de la bancada.

El documento, firmado por los congresistas Milagros Takayama, Gladys Andrade y Guillermo Martorell, agregó que el menor de los Fujimori cometió actos contra la unión de Fuerza Popular, tuvo acciones "no fraternas", "inasistencias reiteradas e injustificadas a las reuniones de bancada" y vulneró las normas del grupo.

Kenji Fujimori, que fue el candidato más votado al Congreso peruano en las elecciones generales de abril del 2016, ha criticado abiertamente muchas de las acciones de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, que ocupa 71 de los 130 escaños en el Parlamento.

En marzo pasado, el legislador calificó de "nauseabundo" que Fuerza Popular no hubiera apoyado la conformación de una comisión investigadora de las denuncias por violación contra el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Figari, quien reside en Roma.

El tribunal señaló que, con ese mensaje, Kenji pretendió "sostener que Fuerza Popular habría blindado los abusos cometidos por el Sodalicio Vida Cristiana y haber evitado la conformación de una comisión investigadora encargada de esclarecer esos hechos".

Además, lo acusó de "actos no fraternos" contra los integrantes de su partido por haber calificado al Congreso de "Coliseo de la República", durante la presentación que hizo en junio el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, convocado por la bancada fujimorista.

Después de que la oposición, liderada por el fujimorismo, le retirara la confianza a Thorne, quien tuvo que renunciar al cargo por supuestamente haber intentado influir en una decisión del también entonces Contralor Edgar Alarcón, Kenji lanzó otro mensaje.

"Por equidad, preparen al contralor para los leones. Terminemos con el circo y trabajemos unidos por el Perú", remarcó.

El comité disciplinario enfatizó que el legislador lanzó estos mensajes "a sabiendas que la mayor parte" de los congresistas son miembros de su grupo parlamentario.

El menor de los Fujimori también ha sido acusado de "inasistencias reiteradas e injustificadas a las reuniones de bancada" y de no haber "sustentado sus posiciones ni manifestado su punto de vista sobre los temas tratados en los plenarios del grupo".

"No ha planteado ningún tema de interés para debatir en el interior de la bancada y, sin embargo, viene expresando sus discrepancias en los medios", remarcó el documento, antes de añadir que violó el reglamento interno al cometer "actos contra los principios y normas del grupo".

El lunes, el congresista fujimorista Daniel Salaverry acusó a Kenji Fujimori de pretender dividir a su bancada y aseguró que intenta ser candidato en las elecciones presidenciales del 2021.

La semana pasada, cuando se anunció la intención de abrirle el proceso disciplinario, Kenji Fujimori ironizó con un mensaje en su cuenta en Twitter en el que afirmó "¡Soy inocente!", la misma frase que usó su padre cuando fue sometido a un juicio que determinó, en 2009, una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.