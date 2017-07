Lina Tejeiro confiesa lo que le disgusta de Soldados 1.0

En entrevista con la revista TVyNovelas la actriz confesó que no está de acuerdo en como se manejan muchas cosas en Soldados 1.0, aunque sabe que por ser la primera versión del reality es común que se cometan muchos errores.

“Este es un formato que apenas se está creando; por eso se presentan errores de apreciación e injusticias. Por ejemplo, algunos no estábamos bien calificados: no pueden medir físicamente a Agmeth Escaf y a Jonathan Rodríguez, porque Agmeth es mayor, mientras que Jonathan hace ejercicio todos los días, a eso se dedica. En muchas ocasiones discutí. Por ejemplo, en una de las pruebas de flexiones de pecho, nos calificaron igual a Sandoval y a mí, sabiendo que ella las hizo mal y yo las hice bien. Eso no fue justo. Entonces, me rebelé”.

Así mismo, aseguró que el programa en busca de rating omitió partes como las disculpas que ella les ofreció a Enis, JuanSe y Jery, tras un roce con ellos.

“Obviamente, como todo reality, la edición tiene que favorecer al rating. (...) Sí tuve roces pequeños con ellos, sin embargo, ahí mismo les ofrecí disculpas. Pero eso no lo mostraban en edición. (...) Con Sandoval hicimos buena amistad, pero eso tampoco lo mostraron”.

La actriz fue la primera participante en abandonar el reality, pues no pudo soportar que la mandaran.