Alabí se lanza a surfear en 'Mar de Sueños', proyecto para fomentar valores

La surfista salvadoreña Josselyn Alabí presentó hoy el proyecto 'Mar de Sueños' que busca fomentar valores a niños y adolescentes de la zona costera de La Libertad, en El Salvador, a través del deporte de las olas.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la empresa privada y del Comité Olímpico de El Salvador (COES), se pondrá en marcha en la localidad de El Zonte, departamento de La Libertad, en donde alrededor de 15 niños de entre 10 y 15 años aprenderán a surfear.

"La niñez salvadoreña es el futuro del país, por lo que creo firmemente que toda persona tiene la responsabilidad de dejar huella en su alrededor y como deportista estoy segura de que a través del surf se puede cambiar hábitos en la niñez y fomentar valores", manifestó Alabí, de 24 años.

Señaló que el proyecto cuenta con el apoyo de su colega salvadoreño Alex Nova, quien es el encargado de la escuela de surf de El Zonte.

"Alex (Nova) me acompañará en el trabajo que se va a realizar con los niños y adolescentes. Él tiene más de 20 años practicando surf y en los últimos años se dedica a enseñar este deporte a niños, adolescentes y a turistas", añadió la atleta.

Alabí agregó que en un futuro espera que el proyecto proporcione becas para salvadoreños, en especial niños, adolescentes y jóvenes, que estén interesados en el deporte de las olas, para que luego lo practiquen profesionalmente.

Josselyn Alabi, considerada como pionera de la categoría 'Stand Up Paddle' femenino en el país centroamericano, ha representado a El Salvador en dos ocasiones en el mundial ISA 'Stand up Paddle and paddleboard World Championship' en 2015 y 2014, obteniendo un lugar entre los diez mejores en ambas competencias.

En los Juegos Bolivarianos de Playa Chile 2016 Alabí obtuvo medalla de oro en la modalidad de 'Sup Surf' con un puntuación de con 6,87, de 10 posible.