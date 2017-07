Jesús Herrada:"Tengo dolores, pero espero llegar a la montaña"

Jesús Herrada (Movistar), campeón de España en ruta, dijo que a pesar de sufrir dolores por la caída del pasado domingo espera llegar el jueves a la etapa de Pirineos "lo mejor posible".

"Ha sido un día tranquilo, pero tampoco el mejor momento porque se notan los golpes de la caída del domingo. Al final me puse atrás y he pasado el día. Me duele todo el cuerpo, pero es normal, hay que recuperar y a ver mañana si es posible mejorar",dijo.

Herrada, reciente campeón nacional en Soria, se refirió a los dolores producimos por la rigidez en el cuello y hombro, lo que le obliga a forzar la posición sobre la bicicleta.

"Por la mañana ha costado arrancar, pero los fisios me han puesto en condiciones. Los cuatro puntos en la rodilla es ahora lo de menos", señaló.

"Ahora toca otra etapa de transición, en teoría de relativo descanso, de tranquilidad. Mañana será más larga, pero espero superarla y llegar bien a la montaña", concluyó.