David de la Cruz:"Kittel es impresionante, talento puro y muy emocional"

El corredor español David de la Cruz, compañero de equipo de Marcel Kittel en el Quick Step, define al esprinter alemán como "un corredor excepcional, de puro talento que siempre es emotivo, en la victoria y en la derrota"De la Cruz, de 28 años y actualmente en fase de preparación de la Vuelta a España, comentó a EFE desde su concentración en Andorra sus impresiones sobre Kittel, el mejor esprinter del Tour de Francia con 4 victorias.

"Como ciclista me parece realmente excepcional, puro talento, un prodigio de fuerza que además trabaja duro para mejorar cualquier detalle", dijo De la Cruz

Según el ciclista catalán, en el Quick Step desde 2015, "Kittel es un corredor muy emocional, cuando gana puede llorar de alegría, gritar, lo vive a tope; y si pierde también lo hace notar".

A la hora de preparar un esprint en plena carrera, De la Cruz advierte cuáles son las preferencias del velocista de Arnstadt, quien en Bergerac acaba de alcanzar su victoria número 13 en el Tour de Francia.

"Es un corredor al que le gusta que el equipo trabaje bien, pero tiene su forma particular de preparar el esprint. No le gusta formar el tren a 10 ó 12 kilómetros de meta, sino que los compañeros se preocupen de tenerle bien colocado a 2. Siempre llega un poco tarde, parece que no va a ganar, pero lo normal es que haga demostraciones impresionantes. Le gusta aparecer al final", explica.

Como persona, De la Cruz se refiere a Kittel como "un tío sencillo".

" En el hotel y con los compañeros de equipo se muestra relajado, no llama la atención precisamente por hacer bromas, aunque tiene sentido del humor. Le gusta hablar de la etapa, de cómo ha sido el esprint, para tratar de mejorar algún aspecto", concluye el corredor vasellano.

De la Cruz, ganador de una etapa en la Vuelta 2016 y líder por un día, prepara su participación en la siguiente edición de la ronda española, donde espera volver a la senda de la victoria. En la presente temporada se impuso en sendas etapas de la París Niza y Vuelta al País Vasco.