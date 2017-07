Froome: "Un honor igualar con Anquetil"

El británico Chris Froome vestirá mañana el maillot amarillo del Tour de Francia por 50 vez, lo que le igualará con el francés Jacques Anquetil, algo que consideró "un honor inmenso".

"Si lo consigo mantener hasta el final será algo formidable, pero igualar con Anquetil es ya un honor inmenso", dijo el jefe de filas del Sky tras cruzar la meta de Bergerac en la décima etapa.

Froome, que persigue ganar su cuarto Tour, el tercero consecutivo, está a diez etapas de amarillo de Miguel Indurain, a quien igualaría si llega con el jersey de líder a los Campos Elíseos.

Por delante tendría solo a los otros dos pentacampeones de la ronda gala, el francés Bernard Hinault, que lo lució 75 veces, y el belga Eddy Merckx, 96.

Pero Froome fue prudente y aseguró que el Tour todavía no está ganado.

El británico señaló a tres principales rivales, el italiano Fabio Aru, el francés Romain Bardet y el colombiano Rigoberto Urán.

"Urán ha hecho una gran carrera hasta hoy. Voy a considerarle como una amenaza para el amarillo, si ataca no le dejaré espacio", dijo Froome, que cifró la amenaza del ciclista del Cannondale al mismo nivel que la de Aru o Bardet.

No mencionó al también colombiano Nairo Quintana y sobre el español Alberto Contador aseguró que no le vigilará tan de cerca.

"Ha tenido un Tour difícil, lleva retraso en la general. No saltaré tras él enseguida. Conocemos su estilo, no es tímido en sus ataques de lejos. El domingo no me sorprendería que atacara de lejos porque es una etapa corta, pero no vamos a dejarle que se acerque demasiado en la general", aseguró.

Froome aseguró haber aclarado posibles malentendidos con Fabio Aru tras la etapa del pasado domingo, pero indicó que le tendrá muy vigilado, al igual que a Bardet, de quien señaló que se espera ataques en los descensos.