Kittel: "Este es el Marcel más fuerte que nunca"

El alemán Marcel Kittel aseguró que se encuentra "más fuerte que nunca" en este Tour de Francia, donde conquistó la cuarta victoria consecutiva en el "sprint" de Bergerac.

"Este Marcel está más fuerte que nunca, no me he sentido antes tan bien, eso me da mucha confianza. He logrado hacer la preparación perfecta y eso hace que este Tour sea diferente para mi", dijo el jefe de filas del Quick Steep.

"Me siento bien, en forma, tengo la confianza necesaria y un equipo que me ayuda mucho. Espero las próximas etapas, y sobre todo la de mañana, en la que puedo batir mi récord de victorias en el Tour", dijo.

"Ni siquiera puede decir lo orgulloso que estoy de ganar cuatro etapas en diez días. No ha sido fácil, había que estar en la buena posición", agregó.

Pese a sus cuatro triunfos, que le sitúan como líder de la regularidad, Kittel aseguró que todavía no se ha fijado como objetivo el maillot verde en París.

"Hay que concentrarse en cada 'sprint' intermedio y en cada llegada. En un kilómetro todo es posible en el Tour", señaló.

El alemán señaló que sus principales rivales en esa clasificación son el australiano Michael Matthews, su compatriota André Greipel y el noruego Alexandre Kristoff.