El mexicano Eder Sánchez apostará a un milagro a los pies de la Reina Isabel

México, 11 jul (EFE).- Clasificado para los Mundiales de Atletismo de Londres cuando todos lo creían acabado, el mexicano Eder Sánchez, subcampeón mundial de marcha del 2009, apostará a un milagro el próximo mes de agosto a los pies de la reina Isabel.

"No sé si ella me verá alguna de las 10 veces que pasaremos por el Palacio de Buckingham, pero yo no la podré ver a ella porque estaré concentrado en retar a los mejores en los Mundiales", aseguró hoy a Efe el atleta de 31 años, horas antes de viajar a Polonia para un campamento previo a los Mundiales.

Heredero de una estirpe de campeones de caminata encabezada por su tío Joel Sánchez, bronce olímpico en Sydney 2000, y su tía Rosario, subcampeona panamericana de 2003, Eder reconoce haberse beneficiado de los genes pero cree que sus triunfos pasados y los que estén por venir son consecuencia del trabajo.

"En los Mundiales estarán los mejores, conservo muchas de las capacidades con las que gané plata en Berlín 2009, pero hay rivales nuevos de alto nivel y debo llegar en mi mejor forma que buscaré alcanzar en Polonia desde mañana hasta el 9 de agosto", dijo.

Este martes, Sánchez viajará a Spala, donde se aislará en el centro de entrenamiento de esa ciudad del centro de Polonia, en la cual recorrerá unos 30 kilómetros diarios, aunque enfatizará más en la calidad de los entrenamientos que en la cantidad.

"Es el sitio donde se preparó el mítico Robert Korzeniowski antes de ganar dos títulos olímpicos en Sydney, uno de ellos frente a mi tío Joel y quiero aprovechar las comodidades de aquel lugar para complementar los entrenamientos con trabajos regenerativos, natación, masajes y terapia con hielo", explicó.

Hace un mes, Eder ganó de manera inesperada el selectivo para los Mundiales al derrotar a más de una decena de mexicanos, casi todos con registros mejores al suyo en la pasada temporada, con lo que puso fin a los cinco años más duros de su vida, con lesiones, cirugías, momentos de tristeza y voces que le aconsejaron el retiro.

"La crisis comenzó después de mi sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora regreso a la misma ciudad y espero sea el inicio de mi mejor ciclo olímpico. A los 31 años me siento saludable, me entreno alegre y confío en lograr varios triunfos desde ahora a los Olímpicos de Tokio 2020", comentó.

La caminata de 20 kilómetros de los Mundiales será en el circuito "The Mall", el mismo de los Olímpicos de hace cinco años, en el Parque St. James, con el Palacio de Buckhingham como referencia. Los atletas darán 10 vueltas al trayecto de dos kilómetros y pasarán una decena de ocasiones por la casa de la Reina.

"Yo creo que el campeón mundial marcará un tiempo de 1h 19:30 más o menos y los otros dos medallistas entrarán en un rango de un minutos o menos más tarde. Mi idea es irme con el grupo puntero y aguantar, si llego a la última vuelta bien colocado, todo puede pasar", observó.

Eder tiene un mejor registro de 1h 18:34 realizado en Rusia en el 2008 y aunque se ve difícil que pueda mejorarlo, con los años adquirió maestría para manejar los momentos de crisis en la prueba de 20 kilómetros, sabe identificar cuando un rival está a punto de tronar y el momento adecuado para los ataques, lo cual lo hará peligroso en Londres.

"Uno no puede perder el objetivo, si sigo en esto es porque mantengo la mentalidad de ganar. En la caminata suelen ocurrir los resultados inesperados y cualquiera de nosotros puede dar un golpe en los Mundiales", explica.

Después de haber sido uno de los deportistas más reconocidos de México, al bajar su rendimiento Eder Sánchez cayó de la gracia de las autoridades, perdió becas y apoyos y los medios lo dieron por acabado.

Este año ha resucitado y hoy viaja a Polonia lleno de salud, lo cual le permitirá someter a su cuerpo a entrenamientos casi inhumanos, requisito imprescindible para convertir en cosa hecha su obsesión del 2017, lograr un milagro a los pies de la Reina.