El Real Madrid viajará a Estados Unidos con Morata y sin James

El Real Madrid volará en avión a Estados Unidos para iniciar la pretemporada con Álvaro Morata en la expedición pero sin el colombiano James Rodríguez, cuya cesión por dos años al Bayern Múnich se concretó este mismo martes.

Tanto el delantero como el centrocampista, además de Dani Ceballos, eran las grandes incógnitas de cara a la gira estadounidense que afrontarán los hombres de Zinedine Zidane para preparar la próxima temporada.

Finalmente, solo se ha resuelto la duda de James, que el curso que viene jugará a las órdenes de Carlo Ancelotti, su entrenador en su primer año en el Real Madrid, el mejor de los tres que ha completado desde su llegada en 2014.

Morata no pudo firmar el mismo final. Después de no conseguir asentarse en el once titular de Zidane, y pese a marcar 20 goles en todas las competiciones, el internacional español quería cambiar de aires. Con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina, Morata quiere disfrutar de más minutos para asegurar su presencia en el mayor acontecimiento futbolístico del planeta.

Sin embargo, de momento deberá esperar. Como habría deseado, no se ha solucionado su futuro antes de iniciar la pretemporada y ahora formará parte de la plantilla que viajará este martes a Estados Unidos.

Tampoco estará Dani Ceballos. Su fichaje por el Real Madrid aún no se ha oficializado por el Real Madrid y ya suma 48 horas pendiente de diferentes flecos. Aun así, es posible que el internacional sub-21 no hubiese cogido el avión con destino Estados Unidos. Como el resto de jugadores que participó en el Europeo de Polonia, aún dispondría de más días de descanso.

Por esa razón, no están presentes en la convocatoria que oficializó el Real Madrid para iniciar la pretemporada Marco Asensio, Jesús Vallejo y Borja Mayoral. Como Cristiano Ronaldo, que alargó su temporada en la Copa Confederaciones, aún dispondrán de más días de vacaciones.

El resto de jugadores estará a las órdenes de Zidane, incluidos ocho canteranos, cuatro de ellos del Juvenil A de Guti y otros cuatro del Real Madrid Castilla. Todos participarán en una aventura que durará hasta el jueves 3 de agosto, cuando se enfrentarán en Chicago a una selección de la MLS.

Antes, jugarán otros amistosos frente al Manchester United (domingo 23 de julio en Santa Clara), Manchester United (jueves 27 de julio en Los Ángeles) y Barcelona (domingo 30 de julio en Miami). Después, lucharán por la Supercopa de Europa frente al Manchester United y por la Supercopa de España ante el Barcelona.

La lista completa de jugadores que iniciarán la pretemporada en Estados Unidos es la siguiente:

Porteros: Keylor Navas, Casilla, Rubén Yáñez y Luca.

Defensas: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Theo, Danilo, Quezada, Tejero, Achraf y Manu Hernando.

Centrocampistas: Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Kovacic, Óscar y Franchu.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Morata y Dani Gómez.