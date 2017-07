El Deportes Iquique viaja sin rodaje a enfrentar a Independiente

El Deportes Iquique chileno viaja hoy a Buenos Aires para jugar contra el Independiente argentino en la segunda fase de la Copa Sudamericana tras un par de meses sin acción y con varias caras nuevas en la plantilla.

El fútbol chileno está en pretemporada y recién el pasado fin de semana comenzaron a disputarse los primeros partidos de la Copa Chile, mientras el próximo torneo, denominado "Transición", comenzará el 28 de julio.

En ese contexto, existe el temor de que a los dirigidos por Jaime Vera les pase en Buenos Aires lo mismo que le ocurrió al Palestino, que en su primer partido tras la pretemporada recibió al Flamengo brasileño, que lo goleó a domicilio por 2-5 en la misma fase de la Sudamericana, la semana pasada.

Aunque el técnico Vera no se echa a morir, aún lamenta la partida de algunos jugadores clave, como el volante Rafael Caroca, fichado por la Universidad de Chile, y el goleador Álvaro Ramos, que se fue al León mexicano.

"Grandes modificaciones no tenemos pero si tenemos dos importantes ausencias como es Ramos y Caroca que no son fáciles de reemplazar", se lamentó Vera antes del viaje a la capital argentina.

"A mí me gustaría que anduviéramos mejor pero vamos a ver cómo responde la gente que vamos a poner. Estamos contentos con los jugadores que tenemos pero sí estamos más disminuido que el año pasado", añadió.

En ese plano, dijo que este miércoles apostará más a la técnica que a la velocidad ante el Independiente, acomodando el equipo a las características de los jugadores recién llegados:

"Gerson Acevedo no es más rápido que Ramos y que Caroca. Espinoza no creo que sea más rápido que Reynero, entonces hay que apostar, cuando no tienes velocidad, a la técnica", aseveró, aunque matizó que su equipo "será rápido de mente".

Agregó que pese a la falta de fútbol, la plantilla ha estudiado al rival, "más de 17 partidos" a través de vídeos. "Tienen un equipo rápido, apuestan mucho al contragolpe sobre todo por los costados. Hemos visto todo lo que corresponde y hemos estudiado bien. Si no se juega bien al fútbol en contra de ellos es difícil ganar", concluyó.

Los "Dragones Celestes" del Deportes Iquique llegaron a la Sudamericana tras quedar terceros en su serie de la Copa Libertadores y su eventual formación este miércoles será con Brayan Cortés; Hernán Lópes, Mauricio Zenteno, Tomás Charles, Enzo Guerrero; Johan Fuentes, Eduardo Farías, Misael Davila, Gerson Acevedo; Diego Bielkewicz y Manuel Villalobos.