Macron defiende doble atribución sedes JJOO pero insiste está listo para 2024

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió hoy la eventual decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de conceder de forma conjunta las sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028 pero insistió en que París está lista para la primera cita.

"Estamos listos para 2024, nuestra voluntad es acoger los Juegos en 2024, creo que hemos sido muy claros aquí y antes los miembros sobre ello", dijo Macron en una rueda de prensa tras presentar su candidatura ante los miembros del COI reunidos en Lausana (Suiza).

No se refirió al hecho de que París haya aludido a que no podría esperar hasta 2028 dado que los terrenos donde se deberá realizar el evento no estarán disponibles en 11 años.

Los miembros del COI decidirán hoy si mantienen la normativa tal cual está y el 13 de septiembre en Lima eligen o bien a París o a Los Ángeles para ser la sede de los JJOO de 2024, o si la cambian y en esa cita hacen una doble atribución.

"Hay que saludar la decisión de Bach (Thomas, presidente del COI) de pensar en la doble atribución. Es una solución en la que todos son ganadores y es una posición que nosotros apoyamos", dijo a su vez la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Sostuvo que actualmente ser una ciudad candidata "es un riesgo", sobre todo político, como han demostrado varios casos de ciudades europeas que se presentaron y que después se retiraron tras organizar referendos en los que la ciudadanía votó en contra.

Precisamente, Macron recordó el gran apoyo ciudadano que la candidatura de París tiene, "los franceses están listos", aseguró, así como el sostén de las autoridades a todos los niveles.

Ambos señalaron los beneficios que los JJOO pueden aportar a Francia en su conjunto, desde las ganancias económicas a través del turismo, pasando por la sensación de pertenencia de hijos de inmigrantes.

"Hay muchos jóvenes que son hijos de inmigrantes y a quienes les ayudará formar parte, sentirse parte de una comunidad nacional", aseguró Hidalgo.

El presidente explicó a su vez que los valores y la moral que representan los JJOO serán muy beneficiosos para reforzar una sociedad como la francesa que de hecho "ya los lleva incorporados en su ADN".

Precisamente, el valor de la libertad fue destacado por ambos en relación a una pregunta sobre los preparativos sobre seguridad durante los JJOO.

Las dos autoridades recordaron que han acogido otros grandes eventos como la COP21, el acuerdo sobre lucha contra el Cambio Climático, o la Eurocopa 2016, sin ningún incidente. "Porque tenemos experiencia sobre cómo actuar", recalcó el presidente.

Macron se comprometió a no construir "elefantes blancos", recintos o edificios solo para los JJOO, y aseguró que todas las infraestructuras públicas tendrían una justificación basada en el interés público.

"No queremos perder una cuarta vez", afirmó, recordando las otras tres candidaturas olímpicas de París. "Es por ello que estoy aquí", concluyó el presidente.