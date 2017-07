Epi: "Barcelona 1992 fue el cambio real del deporte en este país"

El baloncestista Juan Antonio San Epifanio 'Epi', plata olímpica en Los Ángeles 1984 y último portador de la antorcha olímpica en los Juegos de Barcelona'92, señala la cita olímpica barcelonesa como "el cambio real" del deporte español, que permitió empezar a "ganar y ser campeones".

Madrid, 11 jul (EFE).- El baloncestista Juan Antonio San Epifanio 'Epi', plata olímpica en Los Ángeles 1984 y último portador de la antorcha olímpica en los Juegos de Barcelona'92, señala la cita olímpica barcelonesa como "el cambio real" del deporte español, que permitió empezar a "ganar y ser campeones".

"Los Juegos de Barcelona'92 para todos los deportes fueron el cambio real: de ser un país en el cual pensábamos que teníamos que luchar mucho para, tal vez, jugar contra los mejores, a pensar que somos los mejores, vamos a ganar y ser campeones. Esta es la gran diferencia", reflexiona Epi en una entrevista con EFE.

El exalero internacional español, aún el jugador con más partidos en la historia de la selección española con 239 encuentros disputados -a dos se le aproxima el escolta Juan Carlos Navarro y a tres el pívot Felipe Reyes-, sitúa en la cita olímpica barcelonesa el punto de ruptura en el deporte español, y la clave de las últimas décadas de éxitos en todos los deportes.

"Hasta ese momento se luchaba para llegar a alcanzar a los mejores y desde esos Juegos, con tantas medallas como hubo y una buena planificación, se empezó a pensar en que nosotros podíamos ser campeones. A partir de ahí hemos sido campeones del mundo en fútbol, basket, balonmano, en motociclismo, en tenis con Rafa Nadal, en Fórmula Uno...", ejemplifica.

Las claves para este éxito pasan, en primer lugar, por la mentalidad -"ahora nos creemos que sí podemos ser campeones", asegura Epi-, pero también por la mayor aportación económica que parte del ciclo previo a Barcelona para los deportes olímpicos, la mejora de instalaciones, entrenadores y contrincantes.

Una etapa dorada para el deporte español que es el fruto de unos Juegos Olímpicos que el exjugador aragonés recuerda como agridulces.

"Por una parte el recuerdo es muy dulce porque fui el último portador de la antorcha olímpica, y si para cualquier deportista estar en unos Juegos es fantástico, si tienes la oportunidad de ser el último relevista, es un momento maravilloso", recuerda Epi.

El que fuera alero del Barcelona también pone en el lado dulce la llegada al torneo olímpico, por primera vez, de los jugadores de baloncesto profesionales estadounidenses, encuadrados en el primer 'Dream Team', con Michael Jordan, Earvin 'Magic' Johnson y Larry Bird, un equipo "irrepetible" para él.

"Por contrapartida, nuestra participación (de la selección española) en el torneo no fue muy buena, tuvimos muchos lesionados en el camino y llegamos con un equipo muy justo, esa es la parte agria", reconoce el exjugador sobre la suerte del combinado español, fuera de la lucha de las medallas en 'sus' Juegos, que acabó noveno.

Mientras los barceloneses soportaban las obras que adecuarían la ciudad al gran acontecimiento deportivo de 1992, con un año de antelación la prensa ya especulaba con que Epi debía ser el último relevista de la antorcha olímpica en la apertura de los Juegos.

El exjugador reconoce que formaba parte de un grupo en la que estaban otros ilustres como el golfista Severiano Ballesteros, el motociclista Ángel Nieto, la tenista Arantxa Sánchez Vicario, el ciclista Miguel Induráin, el waterpolista Manuel Estiarte o el futbolista Emilio Butragüeño.

"Cuando empezó a hablarse de ello, yo pensé que podría ser, pero nada más", asegura Epi, que recibió la noticia apenas unas horas antes de la ceremonia.

"Todo el mundo piensa que se sabía, pero yo no lo supe hasta el día anterior a las cinco de la tarde. Me llamó el director de la Villa Olímpica, me dijo que había sido elegido y que llamaba para preguntar si quería ser el último portador de la antorcha. El salto de alegría fue enorme", recuerda.

El día de la apertura Epi recorrió una mitad del estadio antes de ceder la llama a la espectacular flecha del arquero Antonio Rebollo.

"Estaba como flotando", recuerda el protagonista de aquel momento, el más dulce del baloncesto español en Barcelona, donde viviría unos Juegos de pesadilla, encarnada en aquella selección angoleña que derrotó por 63-83 a los anfitriones en la primera fase.

"Recuerdo mucha tensión. El deseo de ganar era mayor que tener la mente fría, y eso fue muy malo para nosotros. Angola nos sorprendió totalmente. Lo cierto es que si hubiéramos ganado tampoco nos habríamos clasificado", recuerda Epi.

Con la eliminación consumada, los jugadores del combinado español cerraron la fase de grupos contra el 'Dream Team' estadounidense -Epi no participó por lesión-, jugaron una eliminatoria contra Venezuela (victoria 95-81) y se tuvieron que disputar el noveno lugar final, de nuevo contra Angola.

"El partido no tuvo nada que ver porque estuvimos muy centrados, en un encuentro muy tenso con dos equipos muy físicos. Teníamos que ganar sí o sí", explica Epi.

Barcelona'92 iba a ser la última competición de Juan Antonio San Epifanio con la selección española, pero el técnico Lolo Sainz (quien sustituyó a Antonio Díaz Miguel tras los Juegos) le llamó para el Eurobasket de 1993 y el Mundial de 1994.

Desde entonces hasta la actualidad, Epi ha tenido "la suerte" de disfrutar a una nueva generación que ha reeditado la medalla de plata olímpica hasta en dos ocasiones y ha añadido un Mundial y tres Europeos.

"El baloncesto español ahora no tiene nada que ver. Hemos tenido la suerte de tener una generación increíble, que además ha sido muy valiente", asegura Juan Antonio San Epifanio, 'Epi'.