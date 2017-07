Ricardo Centurión escribe mensaje de despedida de Boca Juniors

El jugador argentino de Boca Juniors, Ricardo Centurión, publicó hoy en la red social Instagram un emotivo mensaje con el que da a entender que se despide del club y en el que agradeció su paso por el equipo.

"Bueno no sé por dónde empezar, solo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca, me llevo los mejores recuerdos una familia hermosa que construimos entre todos", publicó en su cuenta de la red social Instagram, y agregó que "ojalá algún día nos volvamos a encontrar, saludos y lo mejor para todos los bosteros".

El centrocampista, de 24 años, jugó esta temporada cedido por el Sao Paulo brasileño y aseguró la pasada semana que si no continuaba en el 'Xeneize' se retiraría del fútbol a pesar de su juventud.

La publicación, que completó con una imagen con su equipo, recibió durante la primera hora alrededor de 38.500 "me gusta" y cerca de 3.600 comentarios.

Este lunes se filtró en los medios locales una imagen del futbolista en la que portaba un arma, tras ser denunciado el pasado mayo por violencia machista por su expareja, Melisa Tozzi.

Mientras Boca Juniors quiere extender la sesión, los brasileños pretenden que el Boca compre a Centurión por unos 6 millones de dólares.

Centurión fue uno de los jugadores más destacados en la campaña que llevó al Boca Juniors a ganar su título 32 en la liga argentina.